Flynth reageert op berichtgeving over machtsstrijd: ‘Financiële positie is solide’

Flynth heeft gereageerd op de berichtgeving over de machtsstrijd bij het accountantskantoor, waar eerder dit jaar de voltallige raad van commissarissen is verdwenen. Het bedrijf zegt zich er niet in te herkennen en benadrukt de solide financiële positie.

Bij het op de agrarische markt gerichte Flynth speelde zich een flinke interne machtsstrijd af tussen de raad van commissarissen aan de ene kant en de raad van bestuur en de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) aan de andere kant. Via een statutenwijziging werd de macht van de commissarissen ingeperkt, waarna de aandeelhouders het vertrouwen op in de commissarissen opzegde. Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel moeten nu als nieuwe commissarissen orde op zaken stellen.

Solide financiën

Flynth hield zich tot nu toe zelf stil over de gang van zaken, maar laat nu een geluid horen na een reconstructie over de ‘clash tussen culturen’ die het FD afgelopen week publiceerde. ‘Flynth herkent zich niet in de passages van het FD en neemt dan ook afstand van de inhoud. In het belang van Flynth kunnen een beperkt aantal zaken niet onbesproken blijven. Zo willen we benadrukken dat de financiële positie van Flynth solide was en is. De financiële positie stelt Flynth in staat de – door de voormalige RvC – in 2019 goedgekeurde strategie te implementeren. De nieuwe commissarissen geven aan het volste vertrouwen te hebben in deze strategie en implementatie daarvan door de RvB.

Komende maanden nieuwe RvC vormen

‘Naar aanleiding van de ernstig verstoorde verhoudingen die in 2020 tussen de raad van commissarissen (RvC) en het Bestuur van de Stichting Beheer Flynth (de aandeelhouder) zijn ontstaan, is het vertrouwen in de voormalige RvC opgezegd’, gaat Flynth verder. ‘Vervolgens zijn de huidige commissarissen aangesteld door de Ondernemingskamer (OK). De nieuwe commissarissen zullen zich ervoor inzetten dat in de komende maanden een volledig nieuwe RvC wordt gevormd. De RvC heeft uiteraard de gebruikelijke toezichts-, advies- en de werkgeversrol jegens de RvB.’ Op de agenda van het overleg tussen RvC, RvB en aandeelhouder staat ook de evaluatie van de statuten van Stichting Flynth Beheer en van Flynth Holding ‘waarbij best-practicebeginselen van corporate governance uitgangspunt blijven’. ‘Bij het hanteren van deze best practice beginselen hoort ook de gebruikelijke toezichts-, advies- en de werkgeversrol van de RvC jegens de RvB.’

