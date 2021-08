‘Conflict bij Flynth vooral een clash tussen culturen’

Het bestuurlijke conflict bij Flynth is voornamelijk ingegeven door een clash tussen de op het coöperatieve, Rijnlandse model georiënteerde aandeelhoudersvoorzitter Arian Kamp en RvB-voorzitter Bas Hidding enerzijds en de kritische relatieve buitenstaanders in de Raad van Commissarissen, onder aanvoering van voorzitter Bert Iedema. Dat beeld komt naar voren uit een uitgebreide reconstructie van de keiharde machtsstrijd die zich eerder dit jaar bij het accountantskantoor heeft afgespeeld.

Accountancy Vanmorgen berichtte eerder verschillende malen over de problemen bij het agrarisch georiënteerde Flynth. Daar speelde zich een flinke interne machtsstrijd af tussen de Raad van Commissarissen aan de ene kant en de Raad van Bestuur en de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) aan de andere kant. De ondernemingsraad koos de kant van de aandeelhouder en de RvB, waarna de Raad van Commissarissen buitenspel werd gezet. Via een statutenwijziging werd de macht van de RvC bij Flynth flink ingeperkt. De aandeelhouders zegden daarna het vertrouwen op in de commissarissen. Dat een voltallige RvC het veld ruimt bij een accountantskantoor is behoorlijk uniek. De Ondernemingskamer wees Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel inmiddels aan als nieuwe commissarissen om orde op zaken te stellen.

De gelederen bij Flynth blijven sindsdien grotendeels gesloten als het gaat om de bestuurlijke perikelen in de top van het kantoor, dat in 2019 naar omzet gemeten het zesde accountantskantoor van Nederland was. Wel is duidelijk dat de oude RvC onder leiding van voorzitter Bert Iedema kritisch was over het functioneren van RvB-voorzitter Bas Hidding en de manier waarop Flynth bestuurd werd. Het kantoor heeft geen partnermodel, maar kent een stichting waarin het merendeel van de aandelen is ondergebracht. De commissarissen willen een professionaliseringsslag doorvoeren bij het accountantskantoor en een duidelijker strategie om de toekomst van Flynth te waarborgen.

Een lijst met kritische verbeterpunten die de commissarissen begin dit jaar opstelt viel echter niet in goede aarde bij Hidding en aandeelhoudersvoorzitter Arian Kamp. Zij kennen elkaar goed en vinden dat de RvC zich te kritisch opstelt. Een jaar eerder was er al gedoe geweest over een statutenwijziging bij de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth). Daardoor had de RvC-voorzitter geen zitting meer in het bestuur van de aandeelhoudersstichting en verloor de RvC haar vetorecht. Het besluit werd genomen tijdens Iedema’s vakantie, de commissarissen stellen zich op het standpunt dat het besluit onrechtmatig is genomen.

De kritische lijst waar de RvC vervolgens begin dit jaar mee kwam zette een escalatie van het conflict in gang. De commissarissen willen Hidding ontslaan, maar uiteindelijk verliezen ze zelf hun functie. De RvC wordt buitenspel gezet met behulp van een truc die uit de hoge hoed van Hidding en Kamp komt.

Het accountantskantoor heeft nog altijd haar jaarcijfers over 2020 niet gepubliceerd, net als Accon AVM overigens.

Bron: FD

