Jaarrekeningen advocatenvereniging klopten niet; penningmeester opgestapt

Bij advocatenvereniging DFA blijkt de boekhouding jarenlang niet op orde te zijn geweest, meldt de Telegraaf. De penningmeester is opgestapt en de lokale deken start een onderzoek.

DFA is een 180 leden tellende vereniging van advocaten en juristen die zijn gespecialiseerd in distributie-, franchise- en agentuurrecht. Het bestuur is er nu achter gekomen dat de jaarstukken van 2012 tot en met 2019 niet op orde zijn. Penningmeester en vicevoorzitter baron Jaap van Till is afgetreden en zou ziek thuis zitten. De Amsterdamse deken van advocaten gaat onderzoek doen naar de situatie bij DFA; voorzitter Tessa de Mönnink laat aan het dagblad weten dat de leden op 16 september worden geïnformeerd en dat voor die tijd geen mededelingen worden gedaan. Wel zouden de aangetroffen onregelmatigheden inmiddels zijn hersteld.

Bron: De Telegraaf