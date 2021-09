Flynth waarschuwt: kritieke opbrengstprijs bij melkveehouders te hoog

De kritieke opbrengstprijs bij melkveehouders ligt gemiddeld op ruim 37 cent. Dat berekende Flynth adviseurs en accountants op basis van cijfers over 2020. Deze bedrijven krijgen problemen om de benodigde investeringen te doen, waarschuwt Flynth.

Tweederde

De kritieke opbrengstprijs is wat melkveehouders gemiddeld nodig hebben om alle kosten en uitgaven te dekken. Bij twee derde van alle melkveebedrijven in Nederland ligt de kritieke opbrengstprijs boven de 36 cent. Voor deze bedrijven is het lastig om investeringen te doen. Die zijn echter wel nodig om het bedrijf te behouden en toekomstbestendig te maken.

30 procent

Zo vraagt het melken van een extra koe meestal een investering in extra stalruimte, fosfaatrechten en stikstof. Afhankelijk van het productieniveau is het een investering van tussen de € 14.000 en € 15.000. Flynth raadt aan de terugverdientijd van investeringen te bepalen en daarbij het effect op de kritieke opbrengstprijs van de melk. Hetzelfde geldt voor het aankopen van extra grond of fosfaatrechten. Volgens Wageningen UR neemt het aantal melkveebedrijven tot 2030 met dertig procent af tot circa 11.000 bedrijven. Afgelopen jaar waren er 15.700 bedrijven. Daarvan heeft 60% een opvolger.

Bron: De Boerderij