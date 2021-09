Twee subsidieloketten vanaf vandaag open

Vanaf 1 september zijn er twee nieuwe aanvraagloketten voor ondernemerssubsidies open. Het gaat om de SLIM-regeling en ‘NL leert door met inzet van scholing’.

Leven lang leren

De SLIM-subsidieregeling is er speciaal voor het mkb en beoogt dat er meer wordt geïnvesteerd in leven lang leren van het personeel. Met de subsidie kunnen mkb-ondernemers onder andere subsidie aanvragen voor het verkrijgen van loopbaanadviezen voor werknemers of ondersteuning bij de ontwikkeling die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden etc. verder te ontwikkelen. Het loket sluit op 30 september om 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie en hier voor het aanvragen van de subsidie.

Voor opleiders

Naast de SLIM-regeling opent op woensdag 1 september ook het derde aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing. Het loket sluit op 8 september om 17:00. De subsidieregeling is voor opleiders en opleiderscollectieven. Kijk hier voor meer informatie en hier om aan te vragen.