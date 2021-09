Pels Rijcken: positie accountant Mazars niet ter discussie

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt dat Pels Rijcken Pels Rijcken een wettelijk verplichte mededeling heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hierin staat dat de jaarrekeningen van 2019 en eerdere boekjaren als gevolg van de fraude van Frank Oranje ‘in ernstige mate’ tekortschieten. De toekomstige positie van Mazars staat momenteel niet ter discussie bij de landsadvocaat.

Correctie

Pels Rijcken zal de fraude corrigeren in de jaarrekening van 2020. De deadline daarvoor ligt op 1 november. Verder blijkt dat ‘de onttrokken gelden en gemaakte kosten als gevolg van de fraude’ per 31 december 2020 op ‘circa €16 mln’ zijn geschat. Ter vergelijking: in 2019 bedroeg de omzet €54,7 mln. Om de bedrijfsvoering overeind te houden betalen de 36 partners van Pels Rijcken de rekening van de fraude voorlopig uit eigen zak. Gemiddeld komt dat neer op bijna 450 duizend euro per persoon.

Accountant Mazars

Pels Rijcken trekt de jaarrekening over 2019 niet in, zegt partner en bestuurslid Mark Birnage. De gedeponeerde mededeling vloeit voort uit een wettelijke verplichting, legt hij uit in het Financieele Dagblad. ‘De jaarrekening 2019 blijft staan. Nu we de volle omvang van de fraude kennen, weten we dat we eerder verplichtingen hadden ten opzichte van rechthebbenden waar derdengelden van zijn onttrokken. Die verplichtingen kenden wij niet en zijn dus ook niet eerder in jaarrekeningen verwerkt. De mededeling daarover moet je zien als een kanttekening bij de jaarrekening 2019.’ Birnage zegt dat Pels Rijcken op dit moment niet bezig is met de vraag of Mazars de huisaccountant kan blijven.

12 miljoen doorgesluisd

Het kantoor van de landsadvocaat werd precies een jaar geleden door het Openbaar Ministerie ingelicht over een strafrechtelijk onderzoek naar Frank Oranje, toen nog notaris, partner en bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Hij sluisde over een periode van 18 jaar bijna €12 mln van cliënten van Pels Rijcken naar privérekeningen, waaronder geld van de overheid. In november vorig jaar maakte Oranje een einde aan zijn leven. Vier maanden later kwam Pels Rijcken met de fraude naar buiten en begon het kantoor met de compensatie van rechthebbenden.

Onderzoekskosten

Dat de rekening van de malversaties blijft oplopen en inmiddels 16 miljoen bedraagt, komt door de kosten die Pels Rijcken moet maken voor onderzoek door experts van Deloitte en aan juridische bijstand van advocaten van Van Doorne. Hoe hoog de uiteindelijke rekening zal zijn, is nog onduidelijk. Ook wacht het kantoor nog op de resultaten van een onderzoek van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT). Of Pels Rijcken nog boetes riskeert, is onbekend. ‘Daar hebben we op dit moment geen aanwijzingen voor’, zegt partner en bestuurslid Mark Birnage.

Villa

Pels Rijcken laat nog altijd onderzoek doen naar de verhaalbaarheid van de schade op de nalatenschap van Oranje. Vooruitlopend op een eventuele vereffening heeft de weduwe van Oranje inmiddels de Haagse villa en twee Amsterdamse appartementen in de verkoop gedaan. Maar vast staat dat de opbrengst daarvan bij lange na niet genoeg zal zijn om de totale schade te compenseren.

Bron: FD