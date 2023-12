Personalia | Mazars versterkt partnerteam Audit & assurance

Sandrine Gallay treedt per 1 januari 2024 toe als partner bij Mazars in Nederland. Deze aanvulling biedt Mazars de mogelijkheid de Audit & assurance praktijk in de PIE-markt (large & listed) verder te verstevigen met een focus op Nederlands / Franse klanten.

Ze zal toetreden tot het Mazars Large & listed partner team en de PIE-propositie helpen versterken.

Over Sandrine Gallay (1984)

Sandrine Gallay is afgestudeerd aan de Reims Management School. Ze is registeraccountant en statutory auditor met 13 jaar werkervaring, waarvan 11 jaar bij PwC. In haar carrière heeft Gallay een aantal HR-functies vervuld, waaronder werving, selectie, training, coaching en mentor programma’s.Ze kwam in 2022 bij Mazars in Frankrijk om de leiding te nemen over de Europese SEC/PCAOB Desk. Gallay is gespecialiseerd in de controle van grote internationale organisaties, organisaties met een beursnotering in de Verenigde Staten en bedrijven in de mediasector. Ook is ze betrokken bij het kwaliteitsbeoordelingsproces van controledossiers en bij het opleiden van teams.

