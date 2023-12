Mazars benoemt nieuw lid en nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Mazars heeft Remco Vlemmix benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Pieter Jongstra is de nieuwe voorzitter. Henk Broeders heeft de Raad van Commissarissen verlaten na het verstrijken van zijn twee bestuurstermijnen.

Mazars is Henk Broeders buitengewoon erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn rol als voorzitter van de RvC heeft vervult, meldt het accountantskantoor. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Pieter Jongstra (voorzitter), Mariëtte Turkenburg, Erna Versteegden en Remco Vlemmix.

Aandacht voor kwaliteit en voor verandering

Ton Tuinier, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mazars, is verheugd Remco Vlemmix te verwelkomen als lid van de Raad van Commissarissen van Mazars: “Wij hebben Remco leren kennen als een ervaren en betrokken professional. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onder andere strategie, het verbeteren van de operatie en het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Bovendien hebben wij Remco leren kennen als een dynamische en communicatief vaardige teamspeler.”

Remco Vlemmix

Remco Vlemmix ging na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven aan de slag bij Procter & Gamble. Hij zette zijn carrière voort bij McKinsey & Company waar hij een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren heeft geadviseerd, waaronder Banking. Zijn expertise ligt op het gebied van performance management, het optimaliseren van processen en digitale transformatie. Van 2019 – 2022 was hij actief als Chief Operating Officer bij Fourthline, een tech scale-up gericht op KYC (Know Your Customer). Op dit moment is Vlemmix werkzaam als Chief Operating Officer voor de tech scale-up staffyou en verzorgt hij individuele coaching voor managers en consultants.

Foto van links naar rechts: Remco Vlemmix, Mariëtte Turkenburg, Pieter Jongstra en Erna Versteegden.

