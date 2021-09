Subsidies emissieloze bedrijfsauto’s achter bij verwachting

Tot eind augustus is er ruim 9 miljoen euro subsidie gegeven voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Dat is minder dan waarmee rekening is gehouden. Voor dit jaar is er nog 11 miljoen euro te verstrekken.

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) trad op 15 maart 2021 in werking. Dit jaar is er 22 miljoen euro beschikbaar. In 5,5 maanden zijn er 971 aanvragen gekomen voor 2.180 bedrijfsauto’s. De totale claim bedraagt € 9.170.322,82. Uitgaande van een evenredige verstrekking per maand zou dat nu een kwart meer moeten zijn, namelijk € 12 miljoen.

N1 en N2

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Bij een voertuigcategorie N1 bedraagt de subsidie 10% van de netto catalogusprijs (de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken). Bij een voertuigcategorie N2 is de subsidie 10% van de verkoopprijs zonder btw. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. De gekochte emissieloze bedrijfsauto moet 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieontvanger staan. De regeling geldt zowel voor koop als financial lease.

Een uitleg van de termen in de subsidieregeling staat in de Begrippenlijst SEBA.

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen

Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én

vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.

De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.

Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km. Let op: het accupakket dat u kiest in de emissieloze bedrijfsauto is van invloed op de actieradius.

Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Bedragen

Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voorwaarden

Lees hier over de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.