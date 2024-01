ING voorziet stagnatie in verkoop elektrische auto

Volgens ING hapert de autoverkoop in 2024 met 370.000 nieuwe registraties. Bedrijven gaan door met elektrificeren, maar particulieren hikken aan tegen de hoge kosten en wachten af. De bank stelt voor om over te stappen op een belasting die is gerelateerd aan CO2-uitstoot.

Voor particuliere automobilisten zijn er nog te weinig betaalbare modellen en de afhankelijkheid van duurdere publieke laadmogelijkheden en de onzekerheid over de motorrijtuigenbelasting na 2025 beperken de animo. Autobedrijven drijven juist op het onderhoud van het steeds oudere wagenpark, maar de helft van de bedrijven kampt met een tekort aan monteurs.

Wagenpark veroudert

Vorig jaar werden 19 procent meer auto’s verkocht dan in 2022, maar dit jaar blijft het aantal gelijk, denkt ING. ‘Zakelijke rijders gaan in 2024 wel meer leaseauto’s van voor de pandemie inruilen, wat een stevige vervangingsvraag oplevert.’ Voor de pandemie werden gemiddeld 448.000 nieuwe auto’s verkocht. ‘Dit betekent dat slechts 4 procent van het wagenpark wordt vervangen en het park daarmee verder veroudert. Inmiddels komt de gemiddelde leeftijd in de buurt van de twaalf jaar.’

Subsidiepot niet leeg

Vorig jaar is een derde van de subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto niet gebruikt. ‘Wel gaan elektrische occasions met een groter aanbod en lagere prijzen voor het eerst beter lopen.’ Hoge prijzen leveren relatief goedkopere Chinese merken meer marktaandeel op (9 procent in 2023). Doordat bedrijven wel meer elektrische auto’s aanschaffen zal het aandeel volledig elektrische auto’s op zo’n 32 procent komen. ‘Nederland loopt nog wel ruim voor op het Europees gemiddelde van 15 procent, maar heeft Zweden, Denemarken en Finland voorbij laten gaan.’

CO2-differentiatie

Een hobbel is de ondoorzichtigheid van de laadkosten. ‘Zo kan thuisladen meer dan de helft goedkoper zijn dan tanken langs de openbare weg. Naast de jaarlijkse kilometers is de laadlocatie dus behoorlijk bepalend, ook al maken EV-rijders in de praktijk gebruik van een combinatie van laadopties.’ Automobilisten zonder zonnepanelen zijn bovendien in het nadeel. ING vindt dat er daarom aanvullend beleid nodig is om de elektrificering van het wagenpark te versnellen. ‘Zonder aanvullend beleid stevenen we af op 60 procent van de nieuwverkoop elektrisch in 2030, waarmee de doelstelling niet wordt gehaald. Betalen naar gebruik met CO2-differentiatie zou voor die tijd voor versnelling kunnen zorgen, ook in de opschoning van het park, maar dit staat met de politieke verschuiving voorlopig op losse schroeven.’