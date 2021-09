Zakelijke adviesorganisatie Credion opent vestiging in Almelo

Per heden kunnen ondernemers in de regio Twente ook gebruik maken van de dienstverlening van Credion. Tom Marsman en Ruud Lubbers zijn de initiatiefnemers van de Credion vestiging te Almelo. Samen hebben de heren meer dan 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening bij verschillende grootbanken. Zij zullen ondernemers in deze regio adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossing voor hun bedrijf.



Tom Marsman geeft aan: ‘Ook in deze tijd blijven ondernemers plannen maken. Echter de bereikbaarheid en bereidwilligheid voor het financieren van het MKB van banken neemt af. Ondernemers weten vaak niet dat er naast hun huisbankier tal van andere alternatieven zijn. Bij deze zoektocht naar de beste financieringsoplossing adviseren wij hen graag. Wij zeggen dan ook wel ‘Voor elk goed plan vinden wij de juiste financiering’’.

Credion Almelo

De regio Twente biedt volop kansen. ‘Als onafhankelijke adviseur kijken wij breder. Door toegang te hebben tot meer dan 100 verschillende financiers, zijn er volop mogelijkheden voor de ondernemer. Ons doel is om de toegang tot passende bedrijfs- en/of vastgoedfinancieringen in de regio fors te vergroten. Om hiermee ambities waar te kunnen maken,’ aldus Ruud Lubbers.

Vanuit ons kantoor aan de Brugstraat 9-13 (beter bekend als ‘Dreesz’) in Almelo helpen wij u graag verder.

Credion is een keten van ruim 50, over het land verspreide vestigingen, die over meer dan 100 verschillende bronnen van geld beschikken. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfs- en vastgoedfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Credion’s credo luidt: ‘Credion realiseert uw bedrijfs− & vastgoedfinanciering. Ook bij uw huisbankier.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw financieringsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Tom Marsman (06 10 07 17 23) of Ruud Lubbers (06 22 99 87 74) | almelo@credion.nl. Kijk ook eens op de website voor meer informatie.