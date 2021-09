‘Accountants kunnen rechtmatigheid NOW nog steeds niet altijd beoordelen’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de NOW-controle na kritische geluiden uit de accountancy versimpeld. Accountants spreken van een verbetering, maar kunnen nog steeds niet in alle gevallen beoordelen of de subsidie rechtmatig was. En dan moeten betrokken bedrijven toch alsnog terugbetalen, waarschuwen ze.

‘Beter werkbaar’

SZW en de beroepsorganisatie van accountants NBA spraken sinds dinsdag af dat bedrijven en accountants tegemoet gekomen wordt bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Er is, na eerdere waarschuwingen vanuit de accountancy over de complexiteit, onder meer een vereenvoudigd controleprotocol afgesproken. NBA en SZW zijn ‘beter werkbare’ controlestandaarden overeengekomen. Ook krijgen accountants en bedrijven meer tijd gezamenlijk het papierwerk op orde te maken. Verder valt op dat bedrijven op kosten kunnen besparen, omdat verschillende rondes NOW bij de controle mogen worden samengevoegd.

Nog steeds discussie

Toch zijn de accountants niet helemaal tevreden. Er blijft volgens hen ook nu nog sprake van onuitgewerkte regelgeving. Daar is dus ook nog steeds discussies over met klanten. Agnes Koops van PwC zegt in het Financieele Dagblad: ‘We hebben de opdracht gekregen om de aanvragen te beoordelen, maar we hebben niet alle middelen gekregen om goed te kunnen besluiten. Daar komt het nog steeds op neer.’

Niet thuis

Accountants hebben er begrip voor dat de NOW-regeling niet volmaakt is. De steunregeling is in crisistijd tot stand gekomen: snelheid was toen belangrijker dan zorgvuldigheid. Maar juist daarom zou de overheid bij complexe gevallen een stapje naar voren moeten doen. ‘Daar doen we een beroep op de overheid om meer maatwerk toe te passen. Maar daar geeft de overheid dus niet thuis. En dat is jammer’, aldus Koops in het FD.

Links of rechtsaf

Rob Bergmans, hoofd van de controlepraktijk van Deloitte, zegt dat zijn kantoor de overheid heeft gevraagd om een standpunt in te nemen in een aantal situaties. ‘De overheid stelt de regels op. Het zou dan logisch zijn dat de overheid in voorkomende gevallen aangeeft wanneer we linksaf of toch rechtsaf moeten. Maar dan legt de overheid het toch weer terug bij ons, onder het mom van: jullie zijn de controleurs.’ Komt daarvoor geen oplossing, waarschuwen Bergmans en Koops in het ochtendblad, dan zullen de betrokken bedrijven toch moeten terugbetalen.

Bron: FD