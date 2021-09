Ger Visser krijgt zijn administratie, in bezit van failliete accountant, niet

De failliete vastgoedmagnaat Ger Visser (Eurocommerce) vangt bot bij de rechter. Hij had inzage geëist in een deel van de administratie van zijn failliet accountant Nijhof. Daarmee hoopte hij zijn gelijk aan te kunnen tonen. Maar de rechter wijst zijn vordering af.

Visser stelt belang te hebben bij inzage in zijn eigen administratie. Uit de stukken blijken (mogelijk) vorderingen op derden en kunnen activa worden afgeleid. Bovendien zijn de stukken nodig voor het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het in kaart brengen van zijn vermogen. Op grond van artikel 6 EVRM en in het kader van ‘equality of arms’ en hoor en wederhoor dient hem een kopie te worden verstrekt van alle veiliggestelde data. In gewone mensentaal: Visser hoopt dat hij zijn onschuld kan aantonen met documenten in zijn administratie die bij de failliete accountant liggen.

Curatoren

Justitie startte onlangs een nieuw onderzoek naar Visser en zijn bedrijf Eurocommerce. De vastgoedtycoon wordt verdacht van het vervalsen van documenten. Volgens Visser kunnen documenten in de administratie van zijn voormalige accountant aantonen dat hij onschuld is. Er zijn twee curatoren in deze zaak. De ene curator onderzoekt het faillissement van Visser en Eurocommerce, de andere curator houdt zich bezig met het faillissement van accountantskantoor Nijhof, die mede door de val van Visser en Eurocommerce ten onder ging. De eerste curator wil dat de tweede curator inzage geeft in de administratie van Nijhof – zo kan worden vastgesteld of er fouten staan in de jaarrekeningen van Eurocommerce – maar de curator van Nijhof weigert dat omdat zich hierin ook informatie over derden bevindt.

Niet aan Visser

De voorzieningenrechter vindt dat alleen de stukken moeten worden afgegeven die betrekking hebben op het faillissement van Visser en Eurocommerce. Het aanstellen van een onafhankelijke derde die de administratie eerst kan opschonen acht de rechter niet nodig. Bovenal staat hij niet toe dat de stukken in kopie worden afgegeven aan Visser. Hierover moet de curator beschikken, niet de rechtbank.

Lees hier de uitspraak.