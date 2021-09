SRA vreest voor enorme lastendruk niet-oob’s: “sector wordt uitgehold”

De voorgestelde maatregelen in de Wet Toekomst Accountancysector gaan een zeer grote, onevenredige impact hebben op het bestaan en werk van niet-oob-accountantsorganisaties en hun controleplichtige mkb-klanten. Daarvoor waarschuwt SRA in haar uitgebreide reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel. SRA-voorzitter Diana Clement en vicevoorzitter Roland Ogink vrezen ‘overregulering, juridisering, regelverdichting, regeldruk en daarmee gepaard gaande administratieve en financiële lastenverzwaring.’ Daarmee komt ook de traditionele rol van de accountant als trusted advisor van het mkb verder onder druk te staan, verwacht SRA.

door Misha Hofland

Al in een eerder stadium waarschuwde SRA dat de nieuwe wet onevenredige gevolgen gaat hebben voor de niet-oob’s, waarvan de netwerkorganisatie een groot deel tot de eigen achterban mag rekenen. SRA gaat er nu opnieuw stevig in en somt in een uitgebreide reactie een reeks bezwaren op tegen de voorstellen in de volle breedte. Als het huidige maatregelenpakket wetsvoorstel wordt doorgevoerd verwacht SRA zelfs dat meer dan de helft van de (in totaal 268) accountantskantoren met een Wta-vergunning gaat verdwijnen. De geschatte extra kosten per wettelijke controle in het niet-oob-segment zullen volgens de beroepsorganisatie zo’n 6.000 tot 8.000 euro bedragen.

“We zijn natuurlijk niet tegen kwaliteitsverbeterende maatregelen. De kwaliteit moet altijd op nummer 1 staan”, licht SRA-voorzitter Clement de reactie van haar organisatie toe. “Maar je moet je wel afvragen wat de sector nog extra kan absorberen. Als de voorstellen inderdaad effectief worden, dan worden accountants en accountantsorganisaties nog meer in een keurslijf gedwongen. De angst- en afvinkcultuur wordt aangescherpt, de aantrekkelijkheid van het beroep neemt dan nog meer af. De arbeidsmarkt is al heel gespannen. En straks moeten we het werk wellicht met minder kantoren en minder accountants doen. Dat lijkt me, gezien het doel van de maatregelen, een contraproductieve beweging.”

“De angst- en afvinkcultuur wordt aangescherpt, de aantrekkelijkheid van het beroep neemt dan nog meer af.”

Vicevoorzitter Roland Ogink: “We staan met elkaar in de accountancy nog best voor een uitdaging om steeds kwaliteitsstappen te blijven zetten. Maar dan moet het wel proportioneel, doelmatig en tegen aanvaardbare kosten zijn.” Veel van de nu voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende doordacht en niet zorgvuldig voorbereid, vindt Ogink. “Dat zie je bijvoorbeeld bij de snelheid waarmee de AQI’s worden doorgevoerd en de kosten die daarmee gemoeid zijn, terwijl er veel te weinig via pilots is gekeken of de ondernemer hier straks wel gebruik van gaat maken. Er wordt nu gewoon een aanname gedaan, terwijl het wel een heleboel kosten met zich meebrengt voor de sector.”

Wat de SRA betreft zijn met betrekking tot de niet-oob’s bij alle voorgestelde maatregelen vraagtekens te stellen over de proportionaliteit, licht voorzitter Clement toe. “Dat komt onder meer omdat de maatregelen niet de wezenlijke verschillen tussen oob-accountantsorganisaties en niet-oob-accountantsorganisaties onderkennen. In het controleplichtige mkb, bijna 20.000 ondernemingen, gaat het gewoon heel goed. Wat is dan in dat deel van de sector de afgelopen jaren gebeurd dat deze bulk aan maatregelen rechtvaardigt? Bij de oob’s zijn de afgelopen jaren zaken op zijn zachtst gezegd niet goed gegaan. Schandalen, incidenten. Niet voor niets geldt voor oob’s een ander wettelijk regime; daar ligt het publiek belang anders.”

“De individuele accountant en de accountantsorganisaties worden gewoon vogelvrij verklaard.”

Sommige van de nu voorgestelde maatregelen zijn op zichzelf bezien wellicht nuttig, oordeelt SRA, maar de organisatie maakt vooral bezwaar tegen de opeenstapeling van veel verschillende maatregelen. Door die opeenstapeling zijn de grote gevolgen qua lastendruk en financiën voor de niet-oob’s wellicht tot nu toe ook nog wat onderbelicht gebleven, denken Clement en Ogink. Enkele andere maatregelen stuiten daarentegen op zichzelf al op grote bezwaren. Clement: “Als je kijkt naar de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de AFM, dan komen wij tot de conclusie dat de individuele accountant en de accountantsorganisaties gewoon vogelvrij worden verklaard.”

Clement en Ogink hopen dan ook dat het kritische geluid dat SRA al enige tijd laat horen over de gevolgen van de veranderende wetgeving wordt gehoord. Clement: “Ik denk niet dat iemand zich aanvankelijk heeft gerealiseerd wat de enorme gevolgen zijn voor het niet-oob-domein, ook de minister niet.”