NBA vraagt informateur om aandacht voor regeldruk en financiering nieuwe taken

De NBA vraagt in een brief aan informateur Ronald Plasterk aandacht voor zes belangrijke thema’s binnen het accountantsberoep. De beroepsorganisatie hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer snel de Wijzigingswet voor de accountancysector zal behandelen.

Wijzigingswet

De zes aandachtspunten betreffen onder andere de regeldruk en financiering van nieuwe taken. De NBA verwijst naar de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector als een kritische aanmoediging om de sector sneller te verbeteren. De beroepsorganisatie benadrukt dat de Wijzigingswet accountancysector, ingediend bij de Tweede Kamer eind 2023, bijdraagt aan duurzame verbeteringen in de controlekwaliteit.

Aandachtspunten

De NBA wijst in de brief onder meer op de zorgen over toenemende regeldruk en administratieve lasten voor accountants, en roept een nieuw kabinet op om te beoordelen of regels, wetten en protocollen proportioneel en uitvoerbaar zijn.

Andere aandachtspunten zijn transparantie, ketenverantwoordelijkheid, ledenparticipatie, kwaliteitsverbetering van de audit, en aanpassingen in het beroepsprofiel en de opleiding tot accountant. De NBA pleit er voor dat publiekrechtelijke beroepsorganisaties leden online deel kunnen laten nemen aan vergaderingen.

Met de toewijzing van nieuwe taken, via de wijzigingswet, zoals de aanwijzingsbevoegdheid en audit quality indicators, vraagt de NBA zich af of alternatieve financieringsvormen naast ledencontributie wenselijk zijn.

De brief aan de informateur is hier te vinden.