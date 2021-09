Deadline vaststelling TVL Q1 6 weken opgeschoven

Ondernemers krijgen langer de tijd om hun omzetgegevens aan te leveren voor de vaststelling van TVL Q1 2021, meldt de RVO. De deadline sluit op 12 november, dit was eerder 1 oktober.

Ondernemers kregen een e-mail met de vraag hun werkelijke omzet door te geven. Dit moet nu uiterlijk 12 november 2021 gebeuren. Vaak heeft de RVO het formulier al ingevuld, met gegevens van de Belastingdienst. De ondernemer hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moet hij de werkelijke omzetgegevens nog zelf invullen of wijzigen, of vraagt de RVO om aanvullende informatie. Als ondernemers niet reageren, neemt de instantie zelf een zorgvuldig besluit over de hoogte van de definitieve subsidie.

Ruime betalingsregelingen

Tot nu toe ziet de RVO dat het grootste deel van de ondernemers voor TVL Q1 2021 na de definitieve berekening meer geld ontvangt. Ondernemers die toch minder omzetverlies hadden en van wie de RVO het definitieve bedrag naar beneden bijstelt, kunnen wanneer nodig gebruikmaken van ruime, renteloze betalingsregelingen. Zij kunnen online een betalingsregeling treffen en kiezen uit terugbetalen in 6 of 12 maandelijkse termijnen. Een persoonlijke betalingsregeling is ook mogelijk.

Aanvragen vanaf € 125.000

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op de website van de NBA.

Bron: RVO