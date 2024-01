Personalia | Drie nieuwe partners bij Leermakers

Leermakers Accountants & Belastingadviseurs uit Hilvarenbeek heeft drie nieuwe partners benoemd.

De toetredende partners zijn accountant Joop van Dingenen AA, werkzaam bij Leermakers sinds augustus 2017, belastingadviseur/financieel planner Jaap Snelders CFP RB, sinds maart 2020 in dienst, en accountant Simon van Broekhoven AA RB. Hij werkt bij Leermakers sinds september 2022. ‘De beslissing om deze drie professionals toe te laten tot het partnerschap is niet alleen gebaseerd op hun staat van dienst, maar ook op de overtuiging dat hun aanwezigheid als partner de algehele professionaliteit van Leermakers verder zal versterken’, aldus het kantoor. ‘Hun specialismen sluiten naadloos aan op de bestaande dienstverlening, wat resulteert in een blijvende hoogwaardige service voor de gewaardeerde cliënten.’

Leermakers telt 53 medewerkers en heeft cliënten in zowel het mkb- als argosegment.