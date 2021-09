Bestuurswisselingen bij Accon avm, voormalig Flynth-interimmer aan het roer

Bij Accon avm staat sinds vandaag een interim-bestuurder aan het roer. Op initiatief van de aandeelhouder neemt voormalig Flynth-directeur Theo de Vries het bestuursvoorzitterschap over van Guus Delger, die wel lid blijft van het bestuur. Zijn collega Monique van Lijssel vertrok enkele weken geleden uit de directie van Accon avm.

Het vertrek van Monique van Lijssel blijkt uit het Handelsregister. Guus Delger is vanwege ziekte niet langer actief als bestuursvoorzitter, laat Accon avm weten. De aandeelhoudersvergadering heeft afgelopen vrijdag besloten om De Vries als vervanger te benoemen. Zijn mandaat is vandaag ingegaan. De Vries was van 2014 tot 2016 in totaal tweeënhalf jaar op interimbasis al bestuursvoorzitter bij Flynth, waar Bas Hidding hem opvolgde. Delger gaf sinds maart 2019 leiding aan het bestuur, toen Peter Feijtel vertrok na bijna twintig jaar aan het roer te hebben gestaan.

Ook Van Lijssel en Hilberdink uit functie

Opmerkelijk is dat de benoeming van De Vries volgt, kort nadat Monique van Lijssel uit de raad van bestuur is gestapt. Dat is per 25 augustus gebeurd, blijkt uit gegevens in het Handelsregister. Volgens een woordvoerder gaat ze per 1 december uit dienst bij Accon avm. De raad van bestuur bestaat nu uit De Vries, de eerder dit jaar aangetreden CFRO Emmy Lammens en Delger. In juli vertrok ook Arja Hilberdink als bestuurder van aandeelhouder Stichting Accon avm. Op vragen van Accountancy Vanmorgen hierover heeft Hilberdink niet gereageerd.

Accon avm is het negende accountancybedrijf van Nederland, met een omzet van € 90,3 miljoen (2019). Het kantoor heeft over 2020 nog geen jaarcijfers gepubliceerd.