Economie groeit met 3,8 procent in Q2

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,8% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder en zelfs 10,4% ten opzichte van Q2 in 2020.

Positief beeld

Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Dit maakt dat het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS in september opnieuw is verbeterd. Medio september presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Bestedingen

In juli 2021 hebben consumenten 4,8% meer besteed dan in juli 2020. De stijging is minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie met respectievelijk 11,0 en 6,7% groeide. Dat komt doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. Wel kwam voor het eerst na het uitbreken van de coronacrisis de consumptie weer boven het niveau uit van voor de crisis. In juli 2021 besteedden consumenten 2,1% meer dan in juli 2019.

Arbeidsmarkt

In augustus waren 301 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 309 duizend werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden derhalve af met gemiddeld 3 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam in augustus uit op 3,2 procent. Eind juni 2021 stonden er 327 duizend vacatures open, 82 duizend meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er kwartaal op kwartaal nooit zo’n grote toename geweest. Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures