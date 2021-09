Gerben Everts (ex-AFM) directeur van VEB

Per 1 oktober is Gerben Everts, voormalig topman van de AFM, de nieuwe directeur van beleggersvereniging VEB. Hij volgt Paul Koster op.

Kwelgeest

Everts (50) was ruim negen jaar bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij maakte zich in die toezichthoudende rol hard voor kwaliteitsverbeteringen binnen de accountancy en botste meerdere malen met de sector over het, in zijn ogen, te trage tempo van maatregelen om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Het Financieel Dagblad noemde hem bij zijn vertrek in mei 2020 ‘de kwelgeest van accountants’. Everts was eerder onder meer werkzaam bij APG, de Europese Commissie en het ministerie van Financiën. Hij volgt Paul Koster op die zijn termijnen bij de VEB daarmee voltooit.

Verbinder

Steven ten Have, voorzitter van de raad van commissarissen van de VEB, is verheugd met de benoeming van Everts: ‘Ingrijpende ontwikkelingen zoals de energietransitie, digitalisering en de opkomst van nieuwe beleggingsvormen vragen om dynamisch leiderschap dat alle kanten van de kapitaalmarkten van nabij heeft meegemaakt. Gerben voldoet volledig aan dit profiel. Hij is een ervaren en verbindende bestuurder die in eerdere rollen bij onder andere de AFM, APG en Eumedion al betekenisvol heeft bijgedragen aan een gezond en meer integer ecosysteem voor beleggers in Nederland. Onafhankelijk, deskundig en standvastig zijn de kernwaarden van de VEB. Ze passen Gerben als een handschoen.’

Europees

Everts krijgt onder meer tot taak de activiteiten van de VEB Europese uit te bouw. Deze ontwikkeling acht de organisatie onvermijdelijk nu beleggers en kapitaalmarkten steeds internationaler opereren. Ook de energietransitie en de gevolgen daarvan voor beleggers en ondernemingen vereisen een Europese blik. De VEB komt op voor het belang van meer dan 1.75 miljoen beleggende Nederlanders en telt ruim 34.000 actieve leden. De achterban van de vereniging bestaat uit zowel particuliere als institutionele beleggers.