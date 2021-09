Europese rekenmeester misbruikte belastinggeld, krijgt pensioenkorting

Hij was de financieel controleur van Europa maar lette vooral op zijn eigen centen. De prominente Belgische oud-politicus en voormalig EU-rekenmeester Karel Pinxten fraudeerde voor een half miljoen. Hij komt weg met een fikse pensioenkorting.

Kwart terugbetalen

Van al zijn jaren pensioenopbouw bij de Europese Rekenkamer, twaalf in totaal, moet Pinxten tweederde inleveren, zo bepaalde de Europese rechter donderdagmorgen. Pinxten, eerder burgemeester van Overpelt en minister van Landbouw en Defensie, liet zo’n 570.000 euro aan belastinggeld ten goede komen aan zichzelf. Daarvan moet hij iets meer dan 153.000 euro (26%) terugbetalen. Een woordvoerder erkent dat dit onbevredigend is, maar dat alleen het deel kan worden teruggevorderd dat juridisch 100 procent zeker is. Anders had de kans bestaan dat Pinxten toch nog zou ‘ontsnappen’.

17.000 euro per maand

Pinxten, die als financieel controleur van Europa 17.000 euro per maand verdiende, maakte 332 ‘dienstreizen’ die geen enkel verband hielden met zijn werk. Vijf jachtpartijen in Frankrijk en België met diner en hotel liet hij noteren als ‘Europese dagen’. Ook een bezoek aan een wijngaard in de Bourgogne die hij overwoog te kopen en vakanties met zijn vrouw in Zwitserland en op Cuba liet hij betalen door Europese belastingplichtigen.

Verzekeringsfraude

Maar er is meer. Pinxten was ongeoorloofde afwezig en had verboden nevenactiviteiten. Zo runde hij tegen alle regels in naast zijn werk een vastgoedbedrijf en was hij politiek actief, waarvoor hij ritjes declareerde bij de Rekenkamer. Hij lichtte ook de verzekering op. Zo claimde Pinxten schade voor een aanrijding tussen zijn dienstwagen, bestuurd door zijn chauffeur, en één van zijn privé-auto’s, bestuurd door zijn zoon. De chauffeur wist echter nergens van. Een tweede claim ging over schade aan een dure fles wijn en twee kostuums. Die zouden in een koffer hebben gezeten waar de chauffeur overheen gereden zou zijn. Volgens hem was er echter helemaal geen schade aan de koffer. Pinxten had behalve zijn dienstwagen met chauffeur ook nog twee tankkaarten voor zijn privé-auto’s. Dat reden beide op diesel, wat Pinxten er niet van weerhield ook vele liters aan loodvrije benzine te declareren. Hij gebruikte zijn privé-auto’s zelden, want naar bruiloften, partijen en bijbaantjes reed hij met de dienstauto.

Stevige sanctie

Pinxten werkte twaalf jaar voor de EU en kwam pas ten val toen een klokkenluider aan de bel trok. De bestuurders zou toen voor een derde termijn als rekenmeester worden aangesteld. Voor het Hof weegt zwaar dat Pinxten als Europees financieel controleur een voorbeeldfunctie had, en met zijn gesjoemel het imago van de Rekenkamer en feitelijk de hele Unie ernstig heeft geschaad. Het Hof noemt de sanctie – het drastisch inperken van Pinxten’s pensioenrechten – stevig. De Belg wachten nog twee andere rechtszaken: zijn beroep tegen de gedeeltelijke terugvordering van zijn pensioen en een strafzaak wegens de verzekeringsfraude.

Rekenkamer

De Europese Rekenkamer werd in 1977 ingesteld om de begroting van de Europese Gemeenschap te controleren, de voorloper van de huidige Europese Unie. De Rekenkamer controleert jaarlijks in hoeverre de rekeningen van de Europese instellingen betrouwbaar zijn en of hun financiële verrichtingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daartoe neemt zij in haar jaarverslag een betrouwbaarheidsverklaring op, een van de instrumenten waarmee zij het Europees Parlement en de Europese Raad in staat stelt te beoordelen hoe de begroting van de Unie wordt beheerd. Ook geeft de Rekenkamer ook op eigen initiatief een oordeel over de doelmatigheid van projecten die met Europese middelen worden gefinancierd. De organisatie is gevestigd in Luxemburg.