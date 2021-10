‘Ondertekenwijzer’ helpt bedrijven op weg met digitaal ondertekenen

IT-Adviesbureau DOCCO heeft de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen rond digitaal ondertekenen ondergebracht op ondertekenwijzer.nl.

De website biedt uitleg, achtergrondinformatie en een overzicht van meer dan 20 ondertekendiensten die in Nederland actief zijn. De ondertekenwijzer maakt bedrijven hiermee wegwijs in een groeiende markt, met voortdurende technologische ontwikkelingen en ingewikkelde juridische begrippen. Een handig vertrekpunt voor bedrijven die starten of net op weg zijn met digitaal ondertekenen.

De landingspagina waarin alle informatie samenkomt, is het gevolg van de succesvolle gids uit 2020: ‘digitaal ondertekenen in de praktijk’. De gids kwam voort uit de accountancysector, waarin adviesbureau DOCCO zijn herkomst heeft. De accountancysector heeft al jaren ervaring met de gekwalificeerde elektronische handtekening, die verplicht is bij het ondertekenen van de accountantsverklaring.

Wegwijs

Met de opgedane kennis en de medewerking van meer dan 20 softwareleveranciers is de themapagina tot stand gekomen. Het thema digitaal ondertekenen is actueler dan ooit tevoren, dankzij het op afstand werken tijdens de coronacrisis en de toenemende behoefte aan digitale identiteitsverificatie. De ondertekenwijzer vormt een ideaal vertrekpunt voor bedrijven die invulling willen geven aan digitalisering en de complexe materie van digitaal ondertekenen willen doorgronden.

Uitgebreide softwarevergelijking

Op de website zijn samenvattingen opgenomen met de belangrijkste kenmerken per aanbieder. Daarnaast is de vernieuwde gids ‘digitaal ondertekenen in de praktijk’ kosteloos te downloaden. Hierin worden de verschillende oplossingen handig naast elkaar gezet en op ongeveer 100 onderdelen vergeleken. Zowel de functionele, technische als juridische aspecten worden belicht.

Op de ondertekenwijzer zijn bekende namen terug te vinden als Adobe Sign, DocuSign en Ondertekenen.nl, maar ook nieuwe spelers als PKIsigning, SignHere en Visma Addo.

Meer informatie: www.ondertekenwijzer.nl