Personalia | Vijf nieuwe partners bij Mazars

Mazars heeft haar partnerteam uitgebreid met Gert-Jan Gerrits, Alfons Lohuis, Vera Stappers, Marc Vazel en Arno van der Wijk. Met deze uitbreiding worden de Audit & assurance praktijk in Amsterdam, Rotterdam en in de regio Oost en de Tax praktijk in Amsterdam verder versterkt.

Over Gert-Jan Gerrits (1977)

Gert-Jan Gerrits is sinds 2019 werkzaam bij Mazars, waar hij sinds 2020 als Director IT Audit actief is. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan bij o.a. EY in financial audit en IT audit. Daarnaast beschikt hij over uitgebreide ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, professionele dienstverlening en consultancy. Naast zijn rol in de verdere uitbouw van de afdeling IT Audit & advisory heeft hij een aantal nevenfuncties waaronder lid van de internationale werkgroep Mazars Audit Methodology IT Audit integratie en lid van de werkgroep ICT & Zorg van NOREA.

Over Alfons Lohuis (1978)

Na het afronden van zijn studie accountancy aan Nyenrode Business University is Lohuis zijn loopbaan gestart bij KPMG waar hij in 2014 is doorgegroeid naar partner in de Audit & assurance praktijk. Hij is verantwoordelijk geweest voor nationale klanten in een breed aantal sectoren met een sterke focus op privately owned business, industry en real estate. Daarnaast is hij ook actief geweest op internationale group audits. Sinds 2017 gaf hij leiding aan het KPMG kantoor in Twente en was hij voor de kantoren in de regio Noord-Oost verantwoordelijk voor HR. Zijn ruime ervaring met Dutch GAAP en IFRS alsmede de sector woningcorporaties is een waardevolle aanvulling voor de Audit & assurance praktijk van Mazars.

Over Vera Stappers (1979)

Vera Stappers is sinds 2019 werkzaam als Director in de Audit & assurance praktijk van Mazars. Daarvoor heeft zij meer dan 15 jaar ervaring opgedaan bij EY. Vera is als eindverantwoordelijk accountant actief voor beursgenoteerde ondernemingen en internationale corporates. Zij beschikt over ruime ervaring en expertise in een groot aantal sectoren waarbij zij zich specialiseert in de sector Technology, media & telecom. Daarnaast is zij nauw betrokken bij diverse interne en externe initiatieven op het gebied van kwaliteit, strategie, cultuur & gedrag en opleidingen.

Over Marc Vazel (1977)

Marc Vazel is sinds 2019 werkzaam als Director in de Audit & assurance praktijk van Mazars. Hij heeft meer dan 21 jaar ervaring in de accountancy, welke hij heeft opgedaan bij KPMG en Deloitte. Hij is als eindverantwoordelijk accountant werkzaam in de internationale audit praktijk (PIE) met focus op groepsaudits en is marktleider voor Beursfondsen in Nederland. Hij beschikt over ruime ervaring en expertise op het gebied van accountancy, risk management, compliance en financiële verslaggeving. Daarnaast is hij nauw betrokken bij diverse interne en externe vraagstukken als het gaat om HR en het werven en (ver)binden van mensen.

Over Arno van der Wijk (1983)

Arno van der Wijk is sinds 2012 werkzaam in de Tax praktijk van Mazars. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan bij PwC. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse en internationale belastingrecht en focust zich op real estate. Zijn klanten bestaan uit nationaal en internationaal opererende (beursgenoteerde) ondernemingen en beleggingsfondsen. Hij is lid van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs en heeft in 2013 de Exec LLM Internationaal en Europees Belastingrecht afgerond.

