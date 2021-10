Kits stapt over van Deloitte naar KPMG

Peter Kits (48) is per 1 oktober gestart als Partner Digital Transformation bij accountancy- en adviesbedrijf KPMG. Tot voor kort was hij partner bij Deloitte Legal.

In zijn nieuwe functie geeft Kits leiding aan de zogeheten digital law-praktijk voor advies aan organisaties op het snijvlak van technologie en recht. Daarmee houdt hij zich bezig met wet- en regelgeving op het gebied van digitalisering, datagovernance en -beheer, cloudcontracten, bescherming van digitale assets en juridische zaken rondom cybersecurity en e-commerce. Kits rapporteert aan Eric Wesselman, Head of Digital Advisory van de adviestak bij KPMG.

Eerder bij Deloitte en EY

Sinds het najaar van 2015 was Kits in dienst bij Deloitte Legal waar hij wereldwijd leiding gaf aan de digital law-praktijk. Daarvoor werkte Kits tien jaar als advocaat bij HVG Advocaten en Notarissen. dat onderdeel is van de juridische tak van EY, op het vlak van Intellectueel eigendom, IT en privacy. Kits is tevens mede-initiatiefnemer van het Toetsingskader Informatiebeveiliging in de zorg en het Platform for Legal Operations and Technology (PLOT) waarin meer dan 20 grote organisaties ervaringen uitwisselen op het vlak van juridische technologie. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan de expertgroep cloudcontracten van de Europese Unie. Verder is hij gastdocent op het gebied van digitaal recht aan de Universiteit Utrecht en MBA-opleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zijn eigen studie civiel- en strafrecht heeft Kits in 1998 afgerond aan de Universiteit van Utrecht. In 2004 rondde hij de post doctorale opleiding Informatierecht af aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.