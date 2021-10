DNB wil klimaatrisico weerspiegeld zien in vastgoedwaardering

Bij de waardering van woningen en bedrijfsmatig vastgoed zou ook de impact van klimaatrisico’s op de waarde meegenomen moeten worden, vindt DNB.

‘Het is van belang dat klimaatgerelateerde risico’s expliciet worden meegenomen in de waardering van vastgoed’, stellen DNB-onderzoekers die een klimaatstresstest deden waarmee in kaart is gebracht hoe financiële instellingen via vastgoedblootstellingen kunnen worden geraakt door een overstroming in Nederland. ‘Dit geldt zowel voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering als voor de gevolgen van de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Kenmerken van gebouwen die relevant zijn voor deze risico’s dienen te worden meegenomen in vastgoedtaxaties. Op basis daarvan kunnen financiële instellingen een betere risico-inschatting maken.’ Zowel extremere weersomstandigheden als strengere duurzaamheidseisen kunnen er namelijk voor zorgen dat bepaalde panden in de toekomst minder waard worden.

Potentiële schade honderden miljarden

Volgens de nieuwe klimaatstresstest kunnen financiële instellingen via het vastgoed op hun balans fors geraakt worden door overstromingen, vooral als klimaatverandering onverminderd doorzet. Veel gebouwen in Nederland staan in delen van het land die kwetsbaar zijn voor overstromingen. De schade aan gebouwen zou in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen oplopen richting de € 200 miljard. Daarnaast moet tussen nu en 2030 naar schatting 40% tot 60% procent van alle gebouwen worden verduurzaamd, wat aanzienlijke investeringen met zich meebrengt.