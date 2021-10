Vaststelling TVL tweede kwartaal vanaf half november

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begint naar verwachting in de tweede helft van november met de vaststelling van TVL voor het tweede kwartaal van dit jaar.

Ruim 60.000 ondernemers krijgen vanaf dan per e-mail een verzoek de werkelijke omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 door te geven. Dat moet voor 12 januari 2022 gebeuren. In de meeste gevallen is het formulier al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Is het omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgen ondernemers minder dan 20%, of moeten ze (een deel van) het voorschot terugbetalen. Wie moet terugbetalen, kan online een betalingsregeling regelen en kiezen uit terugbetalen in zes of twaalf maandelijkse termijnen. Een persoonlijke betalingsregeling is ook mogelijk. Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling, benadrukt de RVO nog maar eens.

Afhandeling trager

Voor TVL Q2 2021 hebben 63.000 ondernemers een aanvraag ingediend. Daarvan zijn er nog 3.539 in behandeling. Bij de helft hiervan (1.863) staat een vraag uit om aanvullende informatie aan te leveren bij RVO. Van alle aanvragen voor TVL Q2 is 65% binnen drie weken afgehandeld. Dat is minder dan in de twee kwartalen ervoor. ‘Omdat in Q2 bij sommige aanvragen meer aandacht en tijd nodig is, bijvoorbeeld doordat ondernemers tegen de grens van de toegestane staatssteungrens komen.’