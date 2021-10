Personalia | Esther Nooijen voorzitter Vereniging van Register Controllers

Het bestuur van de Vereniging van Register Controllers (VRC) heeft Esther Nooijen als nieuwe voorzitter benoemd. Daarmee volgt ze Albert Gagliardi op. Daarnaast worden Frans Post en Arie den Hertog op de volgende ALV voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

Esther Nooijen

‘Esther is een verbindend Register Controller met een goed gevoel voor mensen’, meldt de VRC op de eigen site. ‘Zij heeft gewerkt bij grote multinationals als ook bij middelgrote organisaties. Met haar brede interesse en ervaring in het vakgebied zal zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de VRC. Daarnaast is de VRC trots om Esther als eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van onze Vereniging te mogen benoemen. Zij is voornemens om samen met bestuur, personeelsleden, leden en alle stakeholders de vereniging klaar te stomen voor de toekomst.’

Afscheid Albert Gagliardi

Tegelijkertijd neem de VRC afscheid van bestuursvoorzitter Albert Gagliardi, meldt de vereniging. ‘Graag wil de VRC Albert hartelijk bedanken voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen tijd, waarbij hij veel energie heeft gestoken in het beroepsprofiel van de CFO van de toekomst. Mede hierdoor is de Vereniging een nieuwe richting ingeslagen. Albert zal per 1 januari 2022 zijn rol in het bestuur neerleggen, vanwege prive redenen waaronder mantelzorg, en zal tot die tijd het werk overdragen aan mede-bestuursleden.’

Nieuwe kandidaat-bestuursleden

Frans Post is CFO bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de besturen van verschillende Professional Services firms, met name in de advocatuur. Na 15 jaar in het buitenland (USA, UK en Frankrijk) is hij onlangs teruggekeerd in Nederland en wil graag zijn kennis en netwerk inzetten ter versterking van de VRC.

Arie den Hertog bekleedt de functie van Manager Finance & Control bij IGM, in de bouwsector, en is bovendien docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de opleidingen Accountancy en Finance & Control. Hij heeft twee grote passies, ook de ontwikkeling van financials, zowel binnen organisaties als ook via het onderwijs als ook de samenwerking tussen Finance en andere afdelingen op het gebied van performance management.

Bron: VRC

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Mail de redactie: redactie@accountancyvanmorgen.nl