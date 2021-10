‘Duurdere energie neemt hap uit winst bedrijven’

De snel gestegen energieprijzen kunnen de winst in veel bedrijfssectoren onder druk zetten, verwacht ABN Amro. Uiteindelijk zullen consumenten daardoor meer gaan betalen.

De combinatie van gestegen energietarieven en dunne marges zou bij veel bedrijven de winst zelfs kunnen ‘wegvagen’, stelt de bank in een rapport. Daarin staan de twintig meest energie-intensieve branches op een rij, met het aandeel dat energiekosten hadden in het bedrijfsresultaat over 2019. Er blijkt onder meer dat ook kleinere sectoren zoals wasserijen en de horeca kwetsbaar zijn door de hogere energierekening. Die kampen al met kleine marges en hebben daardoor extra last van de hogere energierekening. Doorberekenen van prijsverhogingen betekent volgens de bank ook duurdere producten voor consumenten. Een branche als de basischemie betaalde in 2019 de helft van de winst aan energiekosten. Nu de gasprijs ongeveer 3,5 keer zo hoog is, kunnen er dus problemen ontstaan. ABN Amro denkt dat een sector als de bouwmaterialenindustrie zal de hogere energieprijs deels gaat doorberekenen aan klanten.

Energie-intensieve industrie gaat het vooral merken

Meer energiekosten gaan met name de energie-intensieve branches als de glastuinbouw, de zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie raken: zij werken met hoge temperaturen, waarvoor nog veelal gas wordt gebruikt. Bovendien zetten bedrijven vaak de energietarieven maar gedeeltelijk vast omdat ze flexibel willen blijven om productie op of af te schalen. Juist de variabele tarieven schieten nu omhoog.

Bron: ANP