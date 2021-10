Accountants moeten ondernemers regelmatig teleurstellen over NOW-afrekening

Verschillende accountantskantoren lukt het niet om alle aanvragen van klanten voor afrekening van NOW 1-steun voor de deadline van 31 oktober af te ronden. Ondernemers die geen klant zijn worden soms afgewimpeld omdat het al te druk is. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Uit een tussenstand van het UWV blijkt dat ongeveer 38.000 werkgevers nog cijfers moeten aanleveren op basis waarvan de loonsteun definitief kan worden vastgesteld. Dat is ongeveer een kwart van het totale aantal werkgevers dat in het voorjaar van 2020 loonsteun ontving. Het UWV waarschuwde ondernemers de afgelopen tijd al verschillende malen om de afrekening op tijd te regelen, omdat er anders NOW-steun terugbetaald moet worden.

Accountants zijn druk

Toch lijkt de deadline van NOW 1 nu tot situaties te leiden waarin ondernemers de boot missen. Bij PwC wordt bij ongeveer 50 bedrijven de deadline niet gehaald, bij EY is dat bij ‘een handvol’ ondernemingen het geval, zegt een woordvoerder. Dat is niet direct een probleem, omdat die controle tot veertien weken later kan worden toegevoegd aan de definitieve vaststelling. Maar zelfs met die uitwijkmogelijkheid denkt PwC dat het niet gaat lukken om voor alle klanten de aanvraag te controleren. KPMG doet zo’n 300 controles. Dat loopt goed, zegt een woordvoerder. Deloitte laat weten dat er voortgang wordt geboekt, maar dat er nog veel werk moet worden verricht.

Ondernemers die geen klant zijn

Jeroen van Boekel van OOvB heeft tientallen klanten in het mkb die een controle nodig hebben. Voor zijn klanten gaat het waarschijnlijk lukken om de deadline te halen, maar van Boekel heeft ook ondernemers moeten weigeren. “We worden gebeld door ondernemers die geen klant van ons zijn, om te vragen of wij hun aanvraag kunnen controleren. Die zijn dan radeloos, via Google bellen ze alle accountantskantoren in de regio. Maar wij hebben het druk genoeg, onze eigen klanten gaan voor.”

Bron: NOS