Deloitte neemt AI-gedreven pricing specialist MarketRedesign over

Deloitte heeft de Nederlandse AI-gedreven pricing specialist MarketRedesign overgenomen, meldt het accountantskantoor.

MarketRedesign is een Nederlandse Pricing boutique en heeft in de afgelopen tien jaar een solide trackrecord opgebouwd in de internationale B2B-markt, licht Deloitte de overname toe. Het bedrijf bedient vooraanstaande blue-chipbedrijven in de sectoren chemie, energie en verzekeringen met haar AI-gedreven pricing tool PriceCypher.

‘PriceCypher wordt reeds erkend en geprezen door zowel Gartner als Forrester’ meldt Deloitte. ‘Pricing is een cruciale drijver voor winstrealisatie en klantbehoud. Steeds meer organisaties vertrouwen daarom op dynamic pricing om hun omzet en marges te vergroten en hun klanten beter te bedienen.

Door de toevoeging van MarketRedesign en PriceCypher aan Deloitte’s bestaande expertise en ervaring kunnen we onze B2B-klanten een geïntegreerde end-to-end pricing oplossing bieden, van strategie tot software implementatie en change management. Daarmee realiseren we een unieke propositie en verstevigen we onze leidende positie op het gebied van pricing t.o.v. de concurrentie.’