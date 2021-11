Deloitte Eindhoven verhuist naar nieuw woon- en kantorencomplex EDGE

De Eindhovense vestiging van Deloitte verhuist in 2024 naar het nieuw te bouwen woon- en kantorencomplex EDGE Eindhoven aan de Stationsweg. Het accountantskantoor gaat ongeveer 4000 vierkante meter huren op de vijfde en zesde verdieping van het pand, dat naar verwachting begin 2024 wordt opgeleverd. Dat meldt EDGE, een internationale vastgoedontwikkelaar.

Het centraal in Eindhoven gelegen nieuwe kantoor van Deloitte zal, gesitueerd aan de noordkant van het gebouw, uitzicht bieden op het stationsgebied in Eindhoven. Deloitte is momenteel nog gevestigd in het Flight Forum, vlakbij vliegveld Eindhoven.

EDGE Eindhoven

De bouw van EDGE Eindhoven zou eigenlijk al rond de jaarwisseling beginnen, maar beroepsprocedures hebben tot een half jaar vertraging geleid. Samen met huurder AKD gaat Deloitte 7000 vierkante meter in het nieuwe gebouw innemen. De ontwikkeling van EDGE bestaat uit twee gebouwen: één voor wonen en één voor kantoren. Het kantoorgebouw gaat in totaal 25.000 vierkante meter kantoorruimte bieden. In het woongebouw komen 175 appartementen en wordt ook nog ruimte voor retail gecreëerd.

Impressie: Edge