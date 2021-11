Aantal faillissementen blijft ‘ongekend laag’

Rechtbanken hebben in oktober 153 faillissementen uitgesproken. ‘Het aantal faillissementen blijft hiermee op een ongekend laag niveau’, aldus de Raad voor de rechtspraak.



In oktober gingen 24 minder bedrijven en personen failliet dan in september en 91 minder dan in oktober 2020. Vorige maand werd over 113 rechtspersonen en 40 natuurlijke personen faillissement uitgesproken. Het aantal faillissementen daalt sinds mei vorig jaar scherp. ‘De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht, maar het lage aantal is met de coronacrisis in het achterhoofd opvallend te noemen’, aldus de raad. ‘In de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak is (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt ertoe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij het lage aantal faillissementen.’