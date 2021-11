Verdachte accountant blijft vast in Zeeuwse fraudezaak

De 64-jarige verdachte in een omvangrijke Zeeuws-Vlaamse fraudezaak blijft nog dertig dagen langer in voorarrest. Het onderzoek naar de voormalige accountant en medewerker van de Belastingdienst is nog niet afgerond.

De Clingenaar werd 19 oktober opgepakt na een grootscheepse gezamenlijke invalactie van de politie en de Fiod op diverse adressen in Zeeuws-Vlaanderen. Ook drie andere verdachten werden die dag van hun bed gelicht. Allen worden verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en fraude met Covid-subsidies en persoonsgebonden budgetten. Opvallend is de leeftijd van de verdachten. De jongste is 57.

Beperking opgeheven

De drie medeverdachten konden redelijk snel weer naar huis, maar blijven verdachten. Het voorarrest van de Clingenaar werd eerder al met twee weken verlengd. Hij zat toen ook in beperking. Behalve met zijn advocaat mocht hij geen contact hebben met de buitenwereld. De beperking is wel opgeheven. Hij is voormalig accountant en heeft ook bij de Belastingdienst gewerkt. Hij zou zijn kennis en expertise op financieel gebied volgens de politie aanbieden aan criminelen.

Bron: PZC