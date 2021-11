Realtime accounting is een term die je steeds vaker hoort in de accountancywereld. Maar wat is het? Wat heb je ervoor nodig? En wat zijn de voordelen voor de accountant én de ondernemer?

Moderne ondernemers willen een accountant die hen scherp houdt, meedenkt en proactief adviseert. Zij willen op elk moment van de dag inzicht hebben in de actualiteit van hun onderneming. Welke bedrijfsonderdelen doen het goed doen en welke onderdelen hebben aandacht nodig? Om op het juiste moment te kunnen bijsturen hebben ze actuele, nauwkeurige financiële informatie nodig.

Realtime inzicht in administratie

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat accountants- en administratiekantoren hun werkzaamheden efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Processen worden gestroomlijnd en handmatige werkzaamheden zijn zo goed als verleden tijd: de veel voorkomende werkzaamheden worden gedeeltelijk of helemaal geautomatiseerd. Denk hierbij aan het automatisch ophalen van bankafschriften via een bankkoppeling of het automatisch boeken van in- en uitgaande facturen in administraties. Slimme software controleert deze afschriften en facturen en vult automatisch kostenplaatsen en grootboekregels aan. Het resultaat? Ondernemers hebben realtime inzicht in hun administratie.

Medewerkers en klanten meekrijgen

Het is voor kantoren gemakkelijker om vanaf nul met realtime accounting te beginnen dan voor kantoren die nog grotendeels traditioneel werken. Zij staan immers voor de uitdaging om medewerkers en klanten mee te krijgen. Veranderingen zijn nodig voor een toekomstbestendig kantoor, maar de kans is groot dat je verschillende obstakels en uitdagingen tegenkomt op de weg ernaartoe.

Impact accountancybranche is enorm

De impact op de accountancybranche van de migratie naar realtime accounting is enorm: de blik van de accountant op het verleden wordt gekanteld naar een blik op de toekomst. Een toekomst waarin de ondernemer actueel inzicht heeft in zijn liquiditeit en cashflowpositie. Waarin de accountant nuttige stuurinformatie en actuele cijfers heeft waarmee hij zijn diensten richting de ondernemer kan verdiepen en verbreden. Een basisvoorwaarde is in ieder geval om een efficiënt ingerichte administratie en goed gestructureerde processen te hebben. Met de actuele data die dan beschikbaar is, kunt u als accountant die adviesrol oppakken. Kortom, de accountant wordt een vertrouwd raadsman, scherp op de cijfers, en gedegen in zijn aanbevelingen.

