Een op drie leden auditcommissie is vrouw

De opmars van vrouwen in de top van het bedrijfsleven verloopt gestaag. Aan de cijfermatige kant gaat de ontwikkeling wat sneller, blijkt uit onderzoek van het bureau Diligent Institute.

Uit het onderzoek Gender Diversity in the Boardroom van Diligent blijkt dat bij auditcommissies het gehalte vrouwen begin dit jaar het sterkst is gestegen: het percentage vrouwelijke commissieleden nam toe van 25% tot 32% en het aandeel vrouwelijke voorzitters van auditcommissies steeg van 21% naar 30%.

Nederland geen voorloper

Het aantal vrouwen in bestuurskamers blijft in Nederland toenemen, maar blijft nog relatief beperkt. Het aandeel is dit jaar boven de 25% gekomen; twee jaar terug was dat nog 20%, zo blijkt uit (recentere) cijfers van Diligent. Daarmee loopt Nederland niet bepaald voorop. In Frankrijk is 43% van de bestuursleden een vrouw, België en Scandinavië zitten (ruim) boven de 30%. Ons land doet het op diversiteitsgebied wel beter dan Duitsland en de VS. De Europese Commissie heeft 40% als doel gesteld.