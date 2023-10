SER roept bedrijven op aan hun rapportageverplichting te voldoen

Grote bedrijven hebben nog maar een paar dagen om aan de SER door te geven hoeveel mannen en vrouwen er in dienst zijn. Deze plicht vloeit voort uit de wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’. Die is ingegaan op 1 januari 2022.

De wet heeft als doel om een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de (sub)top van het Nederlandse bedrijfsleven te realiseren. De wet verplicht de circa 5.000 ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks hun streefcijfers, plannen van aanpak, m/v-verhoudingen en resultaten te rapporteren aan de SER. De SER heeft de wettelijke taak deze rapportage te faciliteren en de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken.

Portaal

De SER ontwikkelt hiervoor in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal voor en door bedrijven. In januari 2023 hebben bedrijven een brief ontvangen met inlogcodes en sindsdien is het mogelijk om gegevens over het afgelopen boekjaar in te voeren voor de jaarlijkse rapportage. Dit moet gebeuren voor 31 oktober. Nog niet alle bedrijven hebben aan die verplichting voldaan, heeft de SER laten weten. Het overheidsorgaan roept op dit alsnog te doen.

In de wet is bepaald dat de raad van commissarissen van grote vennootschappen voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. De bedrijven moeten jaarlijks hun man-vrouwverhoudingen, streefcijfers, plannen van aanpak en resultaten delen met de SER. Doel van de wet is om meer vrouwen op topposities te krijgen. De gegevens die bedrijven zelf via een portaal moeten invullen, worden in januari openbaar gemaakt.

Besturen

Met het aantal vrouwelijke commissarissen in de raad van commissarissen gaat het de goede kant op. Volgens de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers heeft negen op de tien beursgenoteerde bedrijven genoeg vrouwen in de RvC om aan het vrouwenquotum te voldoen. Het aandeel van vrouwen in besturen is echter blijven steken op 15 procent. Het percentage nieuwe vrouwelijke bestuursleden is daarnaast gedaald, van 16 procent vorig jaar naar 13 procent dit jaar. In de besturen geldt geen quotum, wel een streefcijfer.