Weinig accountants in top 50 duurzame financiële topvrouwen

De Top 50 van meest duurzame financiële topvrouwen belicht vrouwelijke leiders in Nederland die zich inzetten voor duurzaamheid binnen de financiële sector. De lijst is voor het 3e jaar samengesteld, dit maal op initiatief van Nicolette Loonen en WIFS.

De genomineerden van de Top 50 zetten zich in voor meer duurzaamheid in de financiële sector en hebben aantoonbare zichtbaarheid en impact op dit onderwerp. Het gaat hierbij om alle facetten van duurzaamheid, passend bij de Sustainable Development Goals van de United Nations.

Mosman

In de lijst staan weinig accountants. Uitzondering is Annette Mosman, CEO van de APG Groep. Zij studeerde accountancy aan de VU en begon haar loopbaan bij KPMG. Ook Bianca Tetteroo, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, heeft een plek in de top 50. Zij studeerde registeraccountancy en begon haar carrière bij een voorloper van Mazars. Verder vinden we Marleen Janssen Groesbeek. Zij is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool.

De enige vrouw die bij een accountantskantoor werkt in de top 50 is Wineke Ploos van Amstel. Zij is Chief Sustainability Officer bij PwC, maar geen accountant.

Download hier de top 50.