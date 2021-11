AV-Top 50 | Lijstjes

In de AV-Top 50 special staat de Accountancy Vanmorgen Top 50 van accountantskantoren. Gerangschikt op omzet. Voor de redactie van Accountancy Vanmorgen lijkt me dat een hachelijke onderneming. Een doelgroep van kritische rekenmeesters een lijst met getallen presenteren: je moet het maar durven.

Een lijst waarvan de betrouwbaarheid bij mijn weten niet is bevestigd door een auditcommissie die daartoe is bevoegd. Een lijst zonder goedkeurende verklaring! Ik zie u huiveren.

Maar schrik niet, journalisten zijn, op sommige punten, net als accountants. Die lijst is bij de redactie dus in goede handen. Journalisten speuren, ze vragen door, ze hebben geleerd cijfers te interpreteren én ze prikken door mooie woorden heen. Wat een manager een ‘intensief verander-traject’ noemt, vertaalt een journalist als puinruimen. Begint een ondernemer over ‘meer synergie’, dan begrijpt de journalist (net als u) dat er koppen gaan rollen.

Uw sector kampt met een personeelstekort: denk eens aan het inzetten van kritische redacteuren. Dat zou het imago van uw beroep ook meteen enorm opfrissen. Want hoewel journalisten en accountants beide kritische volgers horen te zijn van het bedrijfsleven, lastpakken zo u wilt, klinkt de eerste professie bruisend en interessant en de tweede saai en grijs. Gek eigenlijk.

Wat kunt u verder doen om meer mensen aan te trekken? Werken aan meer diversiteit lijkt me een goed begin. Een blik op de samenstelling van de directies in de lijst stemt niet vrolijk. Een aantal heeft vrouwen in de top, dat moet worden gezegd. Sommige zelfs meerdere. Maar er zijn nog teveel besturen met louter mannen. Witte mannen. En dat kan eigenlijk niet meer als je een moderne, frisse beroepsgroep wilt zijn.

Voor volgend jaar stel ik dus naast de AV-Top 50 een andere lijst voor: een lijst met topvrouwen in de accountancy. Dat gaat niet alleen om de lijst en het zeer nuttige netwerk dat je ermee creëert, maar vooral om het grotere effect dat zo’n verkiezing teweegbrengt. Om het gesprek dat ermee op gang komt; een haakje om het intern op de agenda te zetten. Bedrijven hebben verschillende drijfveren om te werken aan diversiteit. Bijvoorbeeld dat diverse teams beter presteren en dat het goed is voor de zaken. Er zijn ook werkgevers die het simpelweg zien als een maatschappelijke opdracht. En niet onbelangrijk: als divers bedrijf ben je aantrekkelijker voor sollicitanten: het is goed voor je employer brand.

Meer reden kunt u niet nodig hebben.

Jannie Benedictus is journalist, dagvoorzitter en columnist. Ze schrijft over werk, geld en diversiteit.

Foto: Carlo ten Elle