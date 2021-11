AV-Top 50 | Van 30 naar 50

De Accountancy Vanmorgen Top 50 van 2021 is uit. De ranglijst telt 20 kersverse accountantskantoren en is daarmee uitgebreider dan ooit. Tot en met 24 december publiceren we in onze vrijdagse lunchupdate de harde cijfers en diepgaande analyses.

Een top 50? ‘Slecht idee’. Niet iedereen was enthousiast over het idee om de Accountantskantoren Top 30 uit te breiden tot de AV-Top 50.

Het magische dertigtal was te veel ingeburgerd. De bereidwilligheid van de kleinere kantoren om hun boeken te openen, die nodig is voor het welslagen van ons onderzoek, zou klein zijn. En, bovendien, vanaf nummer 31 zijn er hoe dan ook niet bijster veel interessante kantoren te vinden. Waarom dus moeite doen?

Dat alles bleek enorm mee te vallen. De redactie van Accountancy Vanmorgen en de onderzoekers van Full Finance, die al sinds 2008 jaarlijks onderzoek doet naar de stand van de accountancy, bleken samen in staat om de cijfers van aanmerkelijk meer dan vijftig accountantskantoren op te sporen.

Ja, er zijn kantoren die zich niet in de kaarten willen laten kijken, er zijn er die niet met naam en toenaam in de ranglijst willen staan en er zijn er die liever een jaartje willen overslaan. Maar dit is de oogst: meer relevante namen van kantoren, oog voor de smaakmakers in de Nederlandse markt, en het vermogen om in een bredere groep aanmerkelijk diepgaander trends te spotten.

Dat alles is te lezen in deze bewaareditie van AV Magazine. We gaan in op de strategische uitdagingen, de marktverschuivingen, de veranderingen in de controlepraktijk, het interne toezicht en de eeuwig durende strijd om talent. En merkt u dat uw kantoor ten onrechte ontbreekt in onze AV-Top 50? Geef me dan gerust een seintje.

Wilbert Geijtenbeek is hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen