Geen Brexit-dip bij Britse accountants

UKOok in het VK is een ranking van grootste accountantskantoren gepubliceerd. In Nederland houdt Accountancy Vanmorgen het op 50, de Britten pakken uit met 100 kantoren. De omzetten stijgen, zodat van een Brexit-dip bij Engelse accountantskantoren geen sprake is geweest.

De ranking is gemaakt door Accountancy Age. Behalve de totale partneromzet (in Nederland kijkt Accountancy Vanmorgen naar kantooromzet) is ook informatie verzamel;d over andere aspecten, zoals het aantal vrouwelijke partners ten opzichte van het aantal mannelijke partners en investeringen in technologie.

Deloitte voorbij PwC

Net als in Nederland voert Deloitte in het VK de ranglijst aan. De stijging van de totale partneromzet van 4,5% was genoeg om PwC (+2% omzet) voorbij te gaan. Deloitte kent van de grote vier in Engeland ook de hoogste gemiddelde partnerfee (854 duizend pond). Door een sterk jaar behoudt EY zijn derde plek, terwijl KPMG ook in het VK de kleinste van de Big Four is. Het kantoor zag zijn partnerinkomsten met 4 procent dalen in het afgelopen boekjaar. De partnerfee bij KPMG ligt met 670 duizend pond ruim twintig procent lager dan bij Deloitte en PwC.

Nieuwkomers

De Engelse top-10 telt twee kantoren die niet in Nederland actief zijn. Op plek zes staat Tilney Smith & Williamson, een kantoor dat ontstond na een fusie op 1 september 2020. Ook Azets kennen we niet in Nederland. BDO, dat zijn partneromzet met 14% zag stijgen, is in het VK de nummer 5, net als in Nederland. Accountancy Age constateert een golf van nieuwkomers in de Top 100. Grootste stijger is de Xeinadin Group die in de ranglijst binnenkomt op de 18e plaats. In de afgelopen jaren lijfde Xeinandin meer dan honderd kleinere kantoren in het VK en Ierland in.

Netwerken

Bij de internationale netwerkkantoren valt op dat EY van de Big Four het hardste is gegroeid in het VK (+6,9%). Ook RSM (+6,9%), HLB International (+7,6%) en Ecovis International (+7,2%) hebben een goed jaar achter de rug bij de Britten.

Top 20 grootste accountantskantoren VK

Top 20 van internationale netwerken