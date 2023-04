Na Amerika moet ook EY in Engeland bezuinigen

EY heeft zijn Engelse medewerkers gewaarschuwd dat er een nieuwe bezuinigingsoperatie aankomt en er een groot aantal ontslagen zullen vallen. Het is het gevolg van de mislukte splitsing tussen advies en accountancy.

De Engelse bestuurders van EY zeggen dat ze in verlegenheid gebracht zijn door het afketsen van de plannen om de consulting- en accountancytak te scheiden. Dat gebeurde deze week doordat Amerikaanse partners het niet eens konden worden over de financiële compensatie en de middelen die nodig waren om de resterende auditpraktijk te bemannen.

Schoon schip

Nu de splitsing voor langere tijd in de ijskast staat grijpt EY UK het momentum aan om schoon schip te maken in de eigen organisatie. De kosten moeten omlaag en dat kan niet zonder pijnlijke maatregelen. Managing partner Anna Anthony zei dat inefficiënties in het bedrijf moeten worden aangepakt. Ze ging niet om op de maatregelen die EY overweegt.

Reiskosten

Een bron dicht bij het bedrijf lekte naar de media dat die inefficiënties werden vastgesteld als gevolg van werkzaamheden ter voorbereiding van de opsplitsing. Het zou gaan om dubbelingen in processen en technologie. De bezuinigingsmaatregelen komen op eerdere cost cutting. Zo heeft EY in Engeland al flink bespaard op reiskosten voor interne evenementen en opleidingskosten.

Personeel vertrekt

Anthony zei dat ze zich ‘teleurgesteld en beschaamd’ voelde over het mislukken van de deal. Dat meldde de Financial Times. Hywel Ball, bestuursvoorzitter van EY in het Verenigd Koninkrijk, zei deze week dat het bedrijf waarschijnlijk een deel van het personeel zal zien vertrekken. Het gaat volgens hem om medewerkers die toch al weg wilden, maar de splitsing van EY even hebben willen afwachten.

Sterke groei

Ball waarschuwde partners voor een ‘moeilijke periode’ die in het verschiet ligt. Hij zei dat de Britse accountantswaakhond teleurgesteld’ maar ook ‘begripvol’ had gereageerd op het nieuws dat de splitsing voorlopig niet doorgaat. Ball verwacht ondanks alles dat de Britse activiteiten voor het derde achtereenvolgende jaar een ‘sterke groei met dubbele cijfers’ zullen laten zien.

De Amerikaanse partners van EY kregen eerder deze week te horen dat het bedrijf na het mislukken van de deal 500 miljoen dollar aan kosten moet besparen.