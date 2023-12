Engeland: controle grote beursbedrijven voor 98% in handen van Big Four

Een nieuw rapport van de Britse Financial Reporting Council laat zien dat pogingen om de controlemarkt van OOB’s te verbreden nog niet veel succes hebben. Van de inkomsten uit controles bij de FTSE 350 gaat 98% naar de Big Four.

Hoewel het rapport een kleine toename in marktaandeel laat zien voor niet-Big Four-kantoren, blijft de controle van OOB’s in Engeland sterk geconcentreerd. Van de omzet die accountantskantoren behaalden bij de controle van de FTSE 350 in 2022 ging 2 procent niet naar Deloitte, EY, KPMG of PWC. De keuzemogelijkheden in Engeland zijn daarmee nog kleiner dan in Nederland waar zes accountantskantoren een OOB-vergunning hebben.

Meer concurrentie

De FRC wil in Engeland meer concurrentie bij de controles van OOB’s. Er zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van controles van OOB’s door kleinere kantoren te waarborgen. Zo is er een standaard gekomen voor auditcommissies met betrekking tot hun rol bij de externe controle, de Scalebox van de FRC moet kleinere kantoren helpen bij het betreden van de OOB-markt en er is een onderzoek gestart naar belemmeringen voor de toetreding van kleinere auditkantoren.

Daarbij is de FRC voornemens om een uitgebreider onderzoek te starten naar de vraag waarop het functioneren van de OOB-controlemarkt te verbeteren. Enkele van de belangrijkste ontwikkelingen in de auditmarkten van de FTSE 350 en de grotere organisaties van openbaar belang (OOB’s):

De inkomsten uit controles stegen tussen 2021 en 2022 met 8% tot £ 1,1 miljard en de totale inkomsten uit FTSE 350-controles stegen met 13%.

98% van de inkomsten uit FTSE 350-controles ging naar de Big Four

Van alle inkomsten uit OOB-controles ging 10% naar een niet-Big Four-kantoor.

In 2022 stapten minder FTSE 350-ondernemingen over van de Big Four naar een ander accountantskantoor dan in 2021

Download hier het rapport van de FSC.