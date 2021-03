Londen perkt macht van Big Four in

De Britse regering maakt de Big Four minder dominant in de accounting en auditing markt. De maatregelen komen na geruchtmakende faillissementen als die van Thomas Cook, Carillion en BHS. Ook gaan CEO’s in Engeland persoonlijk bloeden voor financieel mismanagement.

Meer concurrentie

Minister Kwasi Kwarteng van Handel zei dat de voorstellen, waar partijen 4 maanden op konden reageren, het vertrouwen in het Britse bedrijfsleven moeten helpen herstellen. Doel van de voorgenomen maatregelen is om accounting en auditing services meer uit elkaar te halen, zodat er bij de Big Four minder snel belangenverstrengeling kan ontstaan. Ook de marktmacht van KPM, Deloitte, EY en PWC moet kleiner, vindt Londen. Volgens de nieuwe regels zouden grote bedrijven een beroep moeten doen op kleinere accountantskantoren om een deel van hun jaarlijkse controle te verrichten. Dit voorstel komt in de plaats van het eerdere plan van een gezamenlijke audit die door de UK Competition and Markets Authority was voorgesteld. Door kleinere kantoren bij te controle te betrekken hoopt Kwarteng de concurrentie voor de Big Four te vergroten.

Herstel van vertrouwen

Bestuurders van grote bedrijven blijven niet buiten schot. Zij zouden hun bonussen moeten terugbetalen als hun onderneming failliet gaat of als er ernstige tekortkomingen in de boekhouding aan het licht komen. Met de langverwachte voorstellen wordt het grootste deel van de aanbevelingen uit drie door de regering gesteunde rapporten over concurrentie op de auditmarkt, regulering en corporate governance ten uitvoer gelegd. Als de voorstellen niet het gewenste resultaat hebben liggen strengere maatregelen in het verschiet. De Big Four kan dan beperkt worden in het aantal ondernemingen van de FTSE 350-index dat zij mogen controleren. De Britse regering zei vorig jaar dat bijna een derde van de controles op de FTSE 350 voor verbetering vatbaar was.

Strengere maatregelen in verschiet

Een aantal voorstellen wordt al vrijwillig uitgevoerd, zoals de operationele scheiding van audit- en consultancywerk. De Financial Reporting Council, die accountants niet accuraat genoeg gecontroleerd zou hebben, ondergaat al een interne transformatie en moet de krachtiger Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA) worden.