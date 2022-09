Met Liz Truss staat in Engeland een accountant aan het roer

Downing Street 10 wordt sinds dinsdag door twee accountants bewoond. Niet alleen de nieuwe premier Liz Truss is van huis uit accountant, ook de echtgenoot die met haar meeverhuist naar de Londense ambtswoning.

De 47-jarige Truss studeerde politicologie, filosofie en economie in Oxford. Na haar afstuderen werkte ze van 1996 tot 2000 bij Shell, waar ze de opleiding deed tot chartered management accountant. Ze behaalde die titel in 1999. Van 2000 tot 2005 werkte ze in financiële functies bij Cable & Wireless. Ze werd Kamerlid in 2010 waarna haar politieke ster snel rees. Van 2017 tot 2019 was ze minister van Financiën onder Theresa May.

Echtgenoot

In 2000 trouwde Truss met Hugo O’Leary, eveneens een accountant. Hij studeerde econometrie en wiskundige economie aan de London School of Economics. O’Leary is finance director bij een vastgoedbedrijf. In 2002 stelde hij zich vergeefs kandidaat voor de Tory-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Liz Truss volgt Boris Johnson op. Die studeerde geschiedenis, net als zijn Nederlandse collega Mark Rutte.