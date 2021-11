NBA-werkgroep: controleprotocol subsidie evenementen niet uitvoerbaar

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (Copro) heeft het controleprotocol dat onderdeel uitmaakt van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 als niet-uitvoerbaar beoordeeld.

Reden voor de afwijzing is dat het protocol onduidelijk is over normenkader, definities en werkzaamheden van de accountant. ‘Naar aanleiding van dit tussenoordeel is het ministerie van EZK samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuw, vervangend protocol. Op dit moment lopen hierover nog inhoudelijke discussies met Copro. Daarom is nog niet bekend wanneer het vervangende protocol wordt gepubliceerd’, aldus de NBA.

Regeling voor tweede helft 2021

Voor evenementen die door coronamaatregelen zijn verboden, kunnen organisatoren een beroep doen op de subsidieregeling evenementen. Die is van toepassing als er al minstens een keer eerder een editie is georganiseerd en er voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering was gesloten waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was. Bij een geplande startdatum van het evenement in de periode 10 juli tot en met 24 september ontvangt de organisator 100% subsidie. Buiten die periode wordt 80% van de gemaakte kosten als gift teruggestort; voor het resterende deel kan een lening worden gesloten tegen 2% rente per jaar. Er is een budget van € 450 miljoen beschikbaar.

Voor een gepland evenement dat moet worden geannuleerd vanwege een evenementenverbod, kan tot 30 november subsidie worden aangevraagd of, wanneer dit later is, tot drie weken voor de geplande datum van het evenement.