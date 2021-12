‘Gemeenten vaag over vastgoed in begrotingen’

Gemeentebegrotingen geven te weinig inzicht in het gemeentelijke vastgoed. Daarmee voldoen gemeenten niet aan de vereisten uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Ze rapporteren vooral over onderhoudskosten en niet over bijvoorbeeld kapitaallasten, beheer, verzekeringen, overige zakelijke lasten en risico’s die bij het exploiteren van vastgoed horen. Dat blijkt uit onderzoek van het platform Bouwstenen voor Sociaal.

Verstopt

Het gemeentelijk vastgoed zit verstopt in allerlei paragrafen. Dat is het gevolg van de vereisten uit het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gemeentekantoren zijn ingedeeld bij ‘overhead’ en vastgoed met een maatschappelijk functie staat in beleids-paragrafen. Raadsleden (en burgers) klagen vaak over het feit dat de vastgoedposities van de gemeente zo moeilijk te vinden zijn. Toch is er één paragraaf waar dit overzicht gegeven zou moeten worden. Dat is de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’. Uit onderzoek van het Bouwstenen voor Sociaal naar de begrotingen van de tien grootste gemeenten van Nederland blijkt deze paragraaf doorgaans erg beperkt te worden uitgelegd. Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.

Kosten niet in beeld

Gemeenten rapporteren vooral over de onderhoudskosten en niet over bijvoorbeeld kapitaallasten, beheer, verzekeringen, overige zakelijke lasten en risico’s die bij het exploiteren van vastgoed horen. Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Tilburg laten, naast onderhoudskosten, ook zien hoeveel er geïnvesteerd wordt. Verder wordt in de onderzochte begrotingen geen link gelegd met relevant beleid op het gebied van duurzaamheid, kunst- en cultuur, welzijn, sport en zorg. Alleen in Amsterdam is een verwijzing naar het duurzaamheidsbeleid, maar die is niet actueel.

Almere uitzondering

Er is geen gemeente gevonden die aan alle vereisten van de BBV voldoet. De onderzoekers vinden Almere nog de meest positieve uitzondering. Deze gemeente besteed in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ expliciet aandacht aan de voorziening, de onttrekking, dotatie en werkelijke kosten van onderhoud.

Groeiend belang

Er gaat veel geld in om en het vastgoed heeft ook effect op de schuldpositie, solvabiliteit en weerstandsvermogen van een gemeenten. Gezien de groeiende aandacht voor de financiële positie van gemeenten, vraagt de paragraaf kapitaalgoederen meer aandacht, vindt het Bouwstenen-netwerk. Onder een column van Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen, vindt echter discussie plaats of deze paragraaf wel echt bedoeld is om een overzicht te geven van het gemeentelijke vastgoed.