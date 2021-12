Regeling NOW 5 gepubliceerd

Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling waarin de heropening van de NOW is geregeld naar de Kamer gestuurd en in de Staatscourant gepubliceerd.

Wijzigingen

De NOW-5 regeling komt sterk overeen met haar voorganger (NOW-4, zesde tranche). Er is echter een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de NOW-4 regeling. De staatssecretaris zet in zijn Kamerbrief de belangrijkste wijzigingen kort uiteen.

De belangrijkste praktische veranderingen ten opzichte van de voorgaande NOWtranches zijn dat de subsidieperiode twee maanden – november en december – is, in plaats van drie of vier maanden (zoals in de voorgaande NOW-regelingen), dat het subsidievoorschot in één termijn wordt uitgekeerd in plaats van in twee of drie termijnen en dat de omzetperiode vast staat op november en december.

Daarnaast is er nog een aantal andere wijzigingen in de NOW-5 doorgevoerd. Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15% en kunnen, mede naar aanleiding van de verzoeken in uw Kamer, meer startende ondernemers gebruik maken van de NOW-5. Ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen in aanmerking komen voor de NOW-5. In de toelichting van de regeling is tevens uitgelegd dat als een starter als gevolg van objectief bepaalbare feiten of omstandigheden nog niet gelijk omzet maakt bij de start van de onderneming, een later startmoment mogelijk is. Met deze ruimere uitleg van het startmoment wordt aangesloten bij jurisprudentie op dit onderwerp. Daarnaast zal vanaf de NOW-5 een andere methode worden gehanteerd voor de berekening van de referentieomzet in het geval van een afstoting.

Werktijdverkortingsregeling (wtv)

Verder blijft de Werktijdverkortingsregeling (wtv), anders dan bij voorgaande NOW-tranches, tijdens de NOW-5 open voor werkgevers die te maken hebben met niet-coronagerelateerde omstandigheden. De wijzigingen zijn nader toegelicht in de Kamerbrief van 26 november.

Inspanningsverplichting bij bedrijfseconomisch ontslag

Ook geldt voor de NOW-5 de verplichting dat als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens het gebruik van NOW, dat voor die werknemers een inspanningsverplichting geldt ten aanzien van de van werk naar werk begeleiding. De werkgever moet hiervoor bellen met UWV om dit proces in gang te zetten. Als dat niet gebeurt, volgt er een korting van 5% op de subsidie. Omdat de NOW-5 niet is aangekondigd bij het begin van de subsidieperiode van 1 november, geldt de verplichting in de NOW-5 vanaf 27 november 2021. Bedrijfseconomische ontslagen van eerder in november zijn daarmee uitgezonderd van deze verplichting, maar bij ontslagen vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 moet wel daar wel aan worden voldaan. Dit betekent concreet dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket op 31 januari 2022 met UWV moeten bellen als zij NOW-5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december bedrijfseconomisch ontslag hebben aangevraagd.

Kamerbrief over aankondiging steunmaatregel NOW-5

Regeling vaststelling NOW-5 (1 van 3)

Regeling vaststelling NOW-5 (2 van 3)

Regeling vaststelling NOW-5 (3 van 3)