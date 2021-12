Marcel Pheijffer is een held. En u?

Marcel Pheijffer is een held. Waarom? Marcel zet zich reeds jarenlang in om accountants op te leiden, constructief mee te denken hoe het accountantsberoep verbeterd kan worden, maar vooral om de “heilige huisjes” binnen het beroep ter discussie te stellen. De meest recente discussie over de nieuwe beroepsregels omtrent fraude heeft ertoe geleid dat Marcel wederom is aangelopen tegen de wijze waarop de NBA omgaat met kritische geluiden en de wijze waarop onzorgvuldigheid, slecht bestuur en zelfgenoegzaamheid de boventoon voeren op de Zuidas. Daarom levert Marcel zijn titel in. Daarom is hij een held!

Het getuigt van durf, moed en kracht bij Marcel, maar het is vooral verdrietig om te zien welk dieptepunt we hebben bereikt bij de NBA.

Vele leden, met name mkb-accountants, irriteren zich al jarenlang aan de wijze hoe de beroepsorganisatie omgaat met hun belangen. Daar waar woorden als verbinding, constructief samenwerken en luisteren naar leden voortdurend worden geuit in allerlei publicaties en bijeenkomsten is de werkelijkheid anders. Als andermans opvattingen en ideeën niet passen bij de denkbeelden van bestuur of directie wordt het geparkeerd. Samenwerking vindt alleen maar plaats als het past in de agenda. En als slechts 1% van de leden de moeite neemt om afgelopen maandag in te loggen voor een ALV, waar een nieuwe voorzitter wordt gekozen en de beleidsplannen voor 2022 worden ontvouwd, kun je niet spreken over verbinding met de leden.

Het is vooral schrijnend om te zien hoe er wordt omgegaan met mkb-accountants bij de NBA. Beloftes rondom bijvoorbeeld het behoud certificeringsbevoegdheid van de AA, assurance op maat, het toegezegde onderzoek naar een federatief model zijn nooit nagekomen. Bovendien is in de afgelopen jaren steeds meer duidelijk geworden dat de belangen van de grote kantoren bepalend zijn bij de beleidsvorming. Dat heeft Novaa, de beroepsorganisatie van mkb-accountants, uiteindelijk doen besluiten om begin 2020 aan te kloppen bij het Ministerie. Het Ministerie van Financiën heeft in maart 2020 opdracht gegeven aan de NBA en Novaa om met een gezamenlijk plan te komen om een duurzame behartiging van belangen van mkb-accountants binnen de governance van de NBA te borgen. Ook de SRA is uiteindelijk toegevoegd aan de werkgroep. Aangezien het niet opschoot, hebben we in het voorjaar van 2021 wederom aandacht gevraagd bij het Ministerie. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een tekstvoorstel van ondergetekende in juni 2021 als kapstok om de verdere verankering en activiteiten vorm te geven. En toen was het weer stil. Tot december 2021. De NBA presenteert daags voor de ALV een mkb-agenda, zonder medeweten van Novaa, maar met een tekst die afkomstig is van ondergetekende en met de thema’s die afkomstig zijn uit het beleidsplan van Novaa. (!!).

U mag zelf invullen wat u van deze handelwijze vindt. Ik weet niet of woorden als onfatsoenlijk, onprofessioneel, onbetrouwbaar en schaamteloos de lading dekken. Wat ik wel weet is het feit dat de NBA sinds de fusie niet juist omgaat met de belangen van mkb-accountants en de kleinere kantoren. De wil ontbreekt, maar ook de kennis. Tegengeluid wordt geweerd. Natuurlijk zal de NBA zich niet herkennen in dit stuk.

Ik hoop diep van binnen dat de nieuwe voorzitter een doorbraak kan forceren en wel serieus werk gaat maken van de geschetste situatie, maar ik ben bang dat hij niet is opgewassen tegen het ego van de directie. Het is daarom tijd om het verplichte lidmaatschap te heroverwegen bij de NBA. Net als Marcel. Sluit u aan bij Novaa, anders wordt de keuze straks voor u gemaakt en bent u de wettelijke bescherming kwijt.

Marco Moling is voorzitter van Novaa, beroepsorganisatie van mkb-accountants.