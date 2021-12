HET JAAR VAN (1) Arnout van Kempen: ‘De arbeidsproductiviteit zal echt heel veel omhoog moeten en dat kan alleen door echte innovatie’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. We trappen af met Arnout van Kempen, zelfstandig compliance professional voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Daarnaast is hij lid van de signaleringsraad van de NBA en het platform niet-oob-kantoren.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Het NBA zag een kandidaat-voorzitter zich terugtrekken, en ging vervolgens een proces in om een nieuwe kandidaat te vinden. De commissie die hiervoor werd aangesteld omvatte naast drie NBA-(oud)-bestuursleden ook drie buitenstaanders. We hebben dit proces behoorlijk intensief en zorgvuldig opgepakt. Het eindresultaat was, uiteindelijk, de voordracht van Kris Douma, de eerste niet-accountant als voorzitter van de NBA en haar rechtsvoorgangers.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De druk van de krappe arbeidsmarkt begint zo groot te worden dat het de groei van kantoren bedreigt. De aanwijsbevoegdheid die de NBA straks bij wet krijgt gaat dat alleen maar erger maken. Op zich slecht nieuws dus, maar het goede nieuws is dat uit dit alles serieuze innovatie zal moeten groeien. Immers, meer toetreders tot de arbeidsmarkt gaat nauwelijks iets oplossen. De arbeidsproductiviteit zal omhoog moeten, niet marginaal maar echt heel veel omhoog. En dat kan alleen door echte innovatie.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Wendy Groot. Een pure, autonome persoon die in een zekere zachtheid scherp kan zijn, zich nooit verschuild, nergens voor wegloopt, zonder ook maar in het minst de confrontatie zoekt.

Wat wens je de accountancysector toe?

Mijn grootste wens voor de sector, en dan met name de openbare praktijk die ik nu eenmaal het beste ken, is dat accountants meer gaan inzien hoe belangrijk ze zijn, hoe dat simpel en helder aan de buitenwereld valt te communiceren, en hoeveel mogelijkheden accountants hebben om hun positie echt waar te maken.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Langzaamaan wordt vaccinatie beter, komen er medicijnen, en wordt het een “gewone” ziekte. Tot die tijd hebben we nog wel een paar jaar stevige impact te gaan.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Pieter de Kok van ConeyMinds. Een grote inspiratie, een accountant met een missie. Ik wens hem toe dat hij in 2022 vooral heel veel plezier mag ervaren in wat hij doet voor het beroep en voor de ontwikkeling van het beroep.

Waar raak jij door geïnspireerd?

De Busy Season Talks. Een initiatief van Arif Dursun en Hakan Koçak die een podium hebben weten te creëeren waar met warmte en liefde over het beroep gesproken wordt en waar jongeren, onbekenden en zeer bekenden zich thuis voelen.