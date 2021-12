HET JAAR VAN (2) Cor Pijnenburg: ‘Ik wens de accountancysector een periode zonder extra toevoegingen aan de werkdruk toe’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Cor Pijnenburg, medeoprichter en partner bij Qconcepts.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Vorig jaar bestonden we als Qconcepts 10 jaar en die mijlpaal hebben we aangegrepen om dit jaar een nieuwe positionering te lanceren. Ik ben enorm trots op het eindresultaat én het proces, omdat we samen met onze mensen hebben gerealiseerd. Het was als medeoprichter ontzettend mooi om te ervaren hoe betrokken alle Q’ers zijn bij onze organisatie en hoe goed iedereen zich voelt bij ons vernieuwde verhaal. Als kers op de taart presenteerden we tijdens onze livegang ook onze visie op het vak, waarmee we de sector opriepen om in te zetten op toewijding. Dat is immers waar het om draait.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Een ontwikkeling met erg veel impact, is dat de instroom van accountants daalt en accountants steeds vroeger het vak verlaten. Tien jaar geleden bleven accountants gemiddeld zo’n zeven jaar in het vak, inmiddels is dat fors afgenomen. Zonde, want als je het mij vraagt is er geen mooier vak dan dat van accountant. Helaas komt de arbeidsmarkt enorm onder druk te staan door het tekort aan accountants, en is de war for talent heviger dan ooit losgebarsten. Terwijl we wat mij betreft beter sectorbreed een tegengeluid kunnen bieden. Er als werkgevers, politiek en toezichthouder gezamenlijk voor zorgen dat ons vak aantrekkelijk is en blijft.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Dat een organisatie, zelfs een accountantskantoor, beter gebaat is bij een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid dan een cultuur van regels en procedures. Uiteraard is het hierbij van belang om zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel bij mensen te ontwikkelen en ze te helpen genoeg kennis te ontwikkelen om de juiste beslissingen te nemen binnen de gestelde kaders.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een periode zonder extra toevoegingen aan de werkdruk. De accountancymarkt is zich in rap tempo aan het ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld het voorstel van demissionair minister Hoekstra om grote niet-oob-accountants te verplichten een raad van commissarissen in te stellen en het recente besluit vanuit de NBA ten aanzien van verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de controleverklaring goedgekeurd. Dit zijn een aantal van de maatregelen die, zeker opgeteld, een forse aanpassing vergen op de organisatie, processen én veel impact hebben op onze professionals. Naast de extra werkdruk die de Corona periode (NOW en TVL controles) met zich meebrengt. Als we onze mensen voor het vak willen behouden, moeten we het interessant houden en ook rekening houden met adoptievermogen van mensen, belastbaarheid en werkdruk. Ontwikkelingen kunnen we wellicht goedmaken aan de innovatiekant waar we ook vol op inzetten. Innovatie gaat het vak nog leuker maken, maar het kost tijd voordat dergelijke ontwikkeling effect hebben voor onze mensen. Tot die tijd wens ik de markt wat rust ten aanzien van nieuwe maatregelen en hoop ik op temporisering van de recent afgekondigde maatregelen zodat we het evenwicht voor onze de accountants kunnen bewaken.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Alles tegelijk willen terwijl we weten dat belangrijke implementaties zorgvuldigheid en tijd vergen. Professionals niet het vak uitjagen met teveel toevoegingen in te korte tijd. Wij staan achter alle ontwikkelingen, maar niet achter het tempo waarin het gebeurd in de huidige bijzondere tijd.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

De AFM. Ik geef het ze te doen om in de markt van Niet-OOB kantoren die sterk in ontwikkeling is in te stappen als directe toezichthouder. Dat vergt enorme capaciteiten aan planning en organisatie.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Als partner bij Qconcepts is mijn belangrijkste doelstelling dat onze mensen zich kunnen ontwikkelen naar de functie die zij ambiëren. Daarom willen we groeien. De huidige marktontwikkeling zijn zeer uitdagend en het doel is daar zo goed mogelijk op in te spelen zodat we mensen kunnen blijven bieden wat we nu doen. Persoonlijk heb ik als doelstelling om vooral met leuke dingen bezig te zijn waar ik energie van krijg.